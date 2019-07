Primeur voor België in de maak: Gent op zoek naar geschikte zwemplaats in binnenwateren Erik De Troyer

14 juli 2019

17u39 0 Gent De Big Jump is elk jaar dé kans om in de Gentse binnenwateren te plonsen. Honderden Gentenaars profiteerden daar zondag van en vragen op die manier inspanningen voor zuiver water in de stad. Intussen zoekt de stad een plek om in de zomer zwemmen in openlucht toe te laten.

In het hele land werd in het water gesprongen zondag. In Gent gebeurde dat naar goede gewoonte aan Portus Ganda. Duikers van de brandweer haalden een dag eerder nog fietsen uit het water om te zorgen dat niemand zich verwondde. Het begon met een Big Swim. Een zwemtochtje van 200 meter over Portus Ganda, maar iedereen kwam voor de sprong. Ook het stadsbestuur stuurde een delegatie met burgemeester De Clercq en schepenen Watteeuw en Heyse.

Yaku en het Gentse Milieufront zamelden handtekeningen in voor open zwemwater in Gent. Momenteel mag men enkel aan de Blaarmeersen in het water zwemmen. Wie zich waagt aan een zwempartij in de andere Gentse wateren, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

“In de Semois zwemt iedereen en daar is dat evident, maar in de stad ligt dat moeilijker. Wij willen een plek in Gent waar vrij kan gezwommen worden. In een stad is de situatie natuurlijk wat complexer dan elders. Het water mag niet te vervuild zijn, het moet diep genoeg zijn en er mag geen gevaar zijn van vaartuigen. Internationaal zijn er al heel wat steden die dergelijke zwemwaters hebben, maar in ons land zou Gent de eerste kunnen worden”, zegt Steven Geirnaert van het GMF.

De stad heeft in elk geval oren naar die vraag. “We zijn actief op zoek naar een plek om zwemmen in openlucht mogelijk te maken. Een exacte locatie hebben we echter nog niet”, zegt schepen van openbare werken en stedenbouw Filip Watteeuw (Groen).

De omgeving van de Nieuwe Dokken lijkt ons een goede plek Steven Geirnaert

“De omgeving van de Nieuwe Dokken lijkt ons een goede plek”, zegt Steven Geirnaert. “Maar de keuze is aan de stad natuurlijk. Het is een vrij technische kwestie. Een dergelijke zwemzone kan bijvoorbeeld begrensd worden met een drijvende constructie.”

Veel vis

Met de waterkwaliteit in Gent gaat het trouwens de goede kant uit. Dankzij grote collectorprojecten heeft Gent een zuiveringsgraad van 90%. Bij de visbestandsopnames in 2019 werden 14 soorten gevangen op de Gentse binnenwateren: onder meer palingen, baarzen, karpers en brasems. Baars werd het meest geteld. De ontwikkeling van het visbestand wordt momenteel jammer genoeg afgeremd door een tekort aan paaiplaatsen. De factoren die het water in de binnenstad te veel beïnvloeden zijn de overstortwerking van de rioleringen en de waterkwaliteit van de Leie en de Schelde die de binnenwateren voeden.

