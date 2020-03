Primeur: Gents stadsbestuur vergadert digitaal, en dat lukt perfect Sabine Van Damme

16 maart 2020

19u46 18 Gent Voor het eerst is in Gent een gemeenteraadscommissie over internet gehouden, via Microsoft Teams. Pas vandaag is beslist dat er Voor het eerst is in Gent een gemeenteraadscommissie over internet gehouden, via Microsoft Teams. Pas vandaag is beslist dat er niet meer fysiek vergaderd wordt op het stadhuis, en toch kon dit systeem nog op tijd in stelling gezet worden. “Alles is perfect verlopen, ik ben heel tevreden”, zegt commissievoorzitter Anne Schiettekatte (sp.a).

Schiettekatte was één van de raadsleden die zich ernstige vragen stelde bij het vergaderen op het stadhuis. “Ik vond dat het risico niet waard, ik zou niet gegaan zijn”, zegt ze. “En zo zijn er nog. Anita De Winter van Groen had zich ook verontschuldigd voor de vergadering op het stadhuis, maar was er nu online wel bij.” (Lees verder onder de foto)

Concreet heeft de commissie algemene zaken vergaderd via Microsoft Teams. “Iedereen die er moest zijn, kreeg van de dienst bestuursondersteuning een uitnodiging met een link”, zegt Schiettekatte. “Ik heb gevraagd om 10 minuten voor de start in te loggen, en dat lukte perfect. We waren voor deze zitting met 17. Iedereen zit voor zijn computer thuis, en krijgt zichzelf en 4 anderen in beeld. Diegene die aan het woord is, komt op het scherm. Iedereen had ingestemd met deze manier van werken, en had ook ingestemd met een ingekorte agenda. N-VA bijvoorbeeld gaf vooraf mee geen vragen of opmerkingen bij de agenda te hebben. Johan Deckmyn van VB stelde wel een vraag, en de burgemeester heeft die meteen beantwoord. De beleidsnota burgerzaken en de toelichting van de criminaliteiscijfers hebben we uitgesteld. Alle voorziene mondelinge vragen zijn schriftelijk doorgestuurd en zullen ook zo beantwoord worden.”

De vergadering, die in normale tijden makkelijk enkele uren duurt, was nu op 20 minuten afgehandeld. “De mensen van Digipolis en de ICT hebben hemel en aarde bewogen om dit gerealiseerd te krijgen. Ik bedank ook alle collega’s voor hun medewerking. Ik heb hen niet eens een behouden thuiskomst moeten wensen, want ze waren al thuis. In café Den Turk konden ze sowieso al niet blijven hangen na de vergadering, want dat is toe.”