De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

28 februari 2020

Ik heb de afgelopen week bijzonder genoten van de AVS-reportage over de nieuwe Gentse vuilniszakken. Onder een aangenaam winterzonnetje poseerde schepen Bram Van Braeckevelt in dat filmpje met een groene zak. Ik hoor u denken: “deze columnist gaat nu wel echt over de schreef bij het beschrijven van de groene fractie”, maar ik heb het wel degelijk over de nieuwe gifgroene vuilniszak. Bram, in zijn hoedanigheid van schepen van openbare netheid, bejubelde het plastic kleinood met enthousiasme. De zak zal niet enkel uw vuilnis bevatten, neen, hij zal fraude tegengaan, beter zichtbaar zijn voor de ophalers en kleiner dan zijn gele voorganger. In kleinere zakken kan minder vuilnis, zo wegen ze minder en dat komt ten goede aan de rug van de ophalers, er werd werkelijk aan alles gedacht bij het ontwerp. Ik onthoud vooral dat de nieuwe, kleinere zak 20% duurder wordt dan de oude. Volgens de schepen houdt dat geen prijsverhoging in, omdat er sinds enige tijd meer in de blauwe zak mag gegooid worden. Dat die blauwe dan logischerwijs sneller vol zit en dat we dan toch meer zullen betalen, dat had Bram nog niet berekend. De stad Gent en prijsstijgingen, dat klikt de laatste tijd wel. De Blauwe Kiosk op de Kouter, waar we met z’n allen op zondag zo graag een wijntje en een oestertje consumeren na het kopen van een tuil bloemen, wordt al sinds 1998 door dezelfde vriendelijke man uitgebaat. Voor de 5 vierkante meter die de kiosk beslaat, betaalt hij de stad jaarlijks net geen 7.000 euro huur, wat niet min is. Nu vraagt de stad ineens minstens (want er zal mogen geboden worden) 20.000 euro huur. Voor een kleine ondernemer is dat niet haalbaar. Ik vrees dat enkel grote ketens dat zullen kunnen ophoesten en dat er zo alweer een authentiek stukje Gent aan charme zal inboeten. Zou daar iemand in het stadhuis wakker van liggen?