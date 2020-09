Priester heeft weet van zelfmoordplannen vriend, maar belt hulpdiensten niet: acht dagen cel Dylan Vermeulen

22 september 2020

17u36 0 Gent/Brugge Een Brugse priester (59) is door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 8 dagen cel met uitstel. Hij verwittigde de hulpdiensten niet nadat de man hem telefonisch had verteld dat hij uit het leven wilde stappen.

De feiten dateren van oktober 2015. De priester werd opgebeld door een 54-jarige vriend uit Gistel. De man kampte al een tijdje met een depressie nadat zijn relatie was stukgelopen. De daaropvolgende nacht verstikte de man zich in zijn auto. Volgens de ex-vrouw van de man moest de priester vervolgd worden voor schuldig verzuim omdat hij de hulpdiensten niet verwittigde.

Beroepsgeheim

Voor de rechtbank van Brugge oordeelde de rechter dat de priester zich niet kon schuilen achter zijn beroepsgeheim. Hij veroordeelde de man tot een maand cel met uitstel. Voor het hof van beroep vroeg de procureur-generaal de vrijspraak. Het hof oordeelde echter opnieuw dat de priester schuldig is aan schuldig verzuim. Bovendien kan de priester zich ook niet verschuilen achter zijn biechtgeheim omdat hij in de dagen na de zelfdoding dit openbaarde aan de weduwe en de media.

Schuldig verzuim

De priester verklaarde aan de weduwe en de media dat hij zijn vriend niet had kunnen overhalen het niet te doen. Op die manier oordeelt het hof dat de priester wel degelijk wist dat de man uit het leven ging stappen en verzuimde de hulpdiensten te bellen. Volgens het hof was de man mogelijks niet gestorven die avond mocht de priester meer doeltreffende, concrete hulp geboden hebben.

Wel oordeelde het hof dat de priester de man tot op het laatst bijstond. “De beklaagde heeft een goede vriend gesteund in diens laatste levensuren en hij heeft zijn wens gerespecteerd om te sterven, zonder maatregelen genomen te hebben om te proberen hem hiervan te weerhouden. In de huidige stand van de wetgeving maakte de beklaagde zich hiermee schuldig aan het misdrijf van schuldig verzuim.”

Het hof beperkte de straf tot het minimum: acht dagen cel met uitstel.

Hof van Cassatie

Zijn advocaat, Jan Leysen, reageerde na afloop ontgoocheld. “Hij wou zijn laatste wil respecteren door hem niet tegen te houden en zoals gevraagd ook niemand te verwittigen. Wij steunden ons op de Europese wetgeving omtrent de vrije wil van de mens, maar het hof is van oordeel dat dit niet wettelijk is. We gaan nu het arrest grondig bekijken, bespreken met de cliënt en eventueel cassatie aantekenen en zelfs overwegen de zaak aan te kaarten bij het Europees hof voor de rechten van de mens.”