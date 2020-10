Premier Alexander De Croo tekent present op openingsavond Gents filmfestival: “Ik weet zelfs niet naar welke film ik kom kijken” Cedric Matthys

13 oktober 2020

22u05 0 Gent In Gent is dinsdagavond het filmfestival van start gegaan. Per zaal wordt slechts de helft van de capaciteit gebruikt en eten of drinken mag niet, maar toch hadden de genodigden er zin in. Vooral premier Alexander De Croo (Open VLD) viel op.

Hoe zal de 47ste editie van Film Fest Gent verlopen? Het is een vraag die dinsdagavond vaak over de lippen ging. Net nu de coronacijfers stijgen, startte in Gent het filmfestival. De komende tien dagen zijn er totaal 110 films te zien. De organisatie hoopt vurig om deze allemaal te kunnen tonen, al laat premier Alexander De Croo (Open VLD) voorlopig niet in zijn kaarten kijken. “Daar ga ik niet op vooruitlopen”, zei hij. “Vrijdag komen we bijeen.”

De Croo was aanwezig op uitnodiging van Gents burgemeester Mathias De Clercq. Die was tevreden dat zijn partijgenoot present toonde. “De premier toont dat hij vertrouwen heeft in Film Fest Gent”, zei De Clercq. “Het is helemaal niet eenvoudig om in deze tijden zo’n organisatie op poten te zetten. Toch ben ik tevreden over de manier waarop dit is aangepakt. Alles verloopt zeer professioneel. Chapeau.”

Film Fest Gent opende met de film ‘Drunk’. Deze Deense film is op zijn minst bijzonder in deze periode. De prent toont het verhaal van vier vrienden. Ze testen een theorie uit die beweert dat ze hun leven kunnen verbeteren door een constant alcoholpromille in hun bloed te handhaven. ‘Drunk’ adement een en al feest uit, iets wat de afgelopen maanden moeten missen. Op de vraag of De Croo uitkeek naar de film antwoordde hij kort: “Ik weet zelfs niet naar welke film ik kom kijken”, zei hij. “Vraag het me na de voorstelling nog eens.”

