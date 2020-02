Prachtige rode avondlucht, of toch tomatenserres? Sabine Van Damme

24 februari 2020

19u47 98 Gent De zonsondergang vanavond was uitzonderlijk mooi. Fotograaf Wannes Nimmegeers legde iets voor 19 uur bovenstaand beeld vast in de Filliersdreef in Deinze. Het lijkt wel noorderlicht, maar dan in het rood. Alleen wijzen alerte lezers ons erop dat die rode gloed daar élke avond te zien is, boven tomatenserres in Kruisem.

‘Avondrood’ niet zo’n uitzonderlijk fenomeen. Volgens oude weerspreuken voorspelt avondrood een dag met mooi weer. Ochtendrood zou dan weer regen voorspellen. “Avondrood, mooi weer aan boord, morgenrood, regen in de sloot.” Statistische waarnemingen tonen aan dat vooral de bewering over avondrood een grond van waarheid hebben. Toch is het fenomeen niet enkel positief te noemen. Avondrood hangt vaak samen met luchtverontreiniging na een warme dag. Het licht van de ondergaande zon wordt dan ‘verstrooid’ door stof, wat leidt tot roodkleuring.

Alleen was het vandaag geen warme dag. Nu blijkt dat de rood-roze gloed daar quasi elke avond te zien is. Blijkbaar zou die afkomstig zijn van tomatenserres in Kruisem. Dus wie wil genieten van prachtig avondrood - ook al is het dan nep - kan daarheen.