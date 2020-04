Praatje slaan met acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder? Dat kan om 11 uur, via Facebook Live



Sabine Van Damme

29 april 2020

De zesde editie van de wedstrijd 'Jong en oud in Gent' wordt vandaag op gang geschoten, en dat gebeurt niet zomaar. Jongeren en ouderen kunnen via Facebook Live een babbel slaan met acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder, die vooral bekend zijn van het Canvasprogramma Radio Gaga. Dat start zo meteen, om 11 uur.

Hoe stellen jong en oud het in hun kot? Hoe onderhouden ze contact? Helpen jong en oud elkaar doorheen deze moeilijke dagen? Allemaal onderwerpen waarover het straks, tussen 11 en 12 uur, kan gaan in een Facebook Live-gesprek met Joris Hessels en Dominique Van Malder. Zij zullen elk apart te zien zijn in een ‘split screen’, vanuit hun kot. Ze geven ook samen de aftrap van de wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’. Het gesprek kan je hier volgen.

“Jong en oud hebben elkaar nodig”, zegt schepen Rudy Coddens. “Nu ze elkaar moeten missen, is dat meer dan ooit duidelijk. De stad Gent hecht veel belang aan initiatieven die jong en oud samenbrengen, en beloont ze daarom elk jaar met een prijs. Voor deze editie kijken we erg uit naar inzendingen waarbij jong en oud samen iets doen, elk van uit hun eigen kot.”

De wedstrijd ‘Jong en oud in Gent’ beloont initiatieven die jong en oud samenbrengen en van Gent een leeftijdsvriendelijke stad maken. Iedereen kan met een project aan de wedstrijd deelnemen tot en met 31 augustus 2020 via de website jongenoudingent.be. Een jury van jongeren en ouderen selecteert drie winnaars, die elk een geldprijs (700, 500, en 250 euro) krijgen.