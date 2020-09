Potatolicious gesloten, nieuw koffiehuis Goya in de plaats Jill Dhondt

29 september 2020

12u53 0 Gent Het aardappelrestaurant Potatolicious op de Verlorenkost is niet meer. Na negen jaar wou eigenaar Wouter Van Snick zich focussen op catering. In de plaats komt er een nieuw koffiehuis: Goya. Daar bestond al een koffietruck van, maar Martin Retamozo wil die nu graag uitbreiden met een vaste stek.

Potatolicious moest verplicht toe door de lockdown, en is daarna niet meer opengegaan. Eigenaar Wouter Van Snick was al maanden daarvoor van plan om in september te sluiten, maar de coronacrisis heeft dat proces vroeger in gang gezet. “De zaak gaat zeker niet toe omdat die slecht draaide”, zegt hij aan de telefoon. “Er was werk genoeg, maar na negen jaar was het tijd voor iets anders. De catering draaide enorm goed en dat wou ik graag uitbreiden. Het staat me toe om van thuis uit te werken, in Lierde, en zo ook meer tijd door te brengen met mijn gezin.”

Op de plek waar het aardappelrestaurant zat in de Verlorenkost, komt vanaf eind oktober een nieuw koffiehuis. Martin Retamozo verhuisde tien jaar geleden naar hier vanuit het Argentijnse stadje Goya. “Toen ik hier toekwam, ben ik meteen in de horeca aan de slag gegaan. Zo ben ik verliefd geworden op koffie”, zegt de ingeweken Gentenaar. “Ik heb er altijd van gedroomd om een eigen zaak te openen, en daarom ben ik een jaar geleden begonnen met een eigen koffietruck. Die droeg ook al de naam Goya, de naam van mijn geboortestad. De volgende stap was een vaste locatie.” Martin opent het koffiehuis Goya samen met zijn vriendin Keri Bastiaenssens. Ze volgden samen een barista-opleiding bij Or en zullen daarom enkel met hun koffie werken. Daarnaast zullen er ook Argentijnse gebakjes op de menukaart staan.

Goya, Verlorenkost 5, Gent.