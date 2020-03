Potatolicious gesloten na diefstal van bestelwagen: “Te gek voor woorden” Wouter Spillebeen

23 maart 2020

11u40 1 Gent Restaurant Potatolicious is genoodzaakt om in Gent de deuren te sluiten nadat de bestelwagen die voor de deur in de Verlorenkost stond, verdween. Door de coronamaatregelen was het restaurant overgeschakeld op thuislevering. “Ik had die bestelwagen broodnodig.”

“Deze ochtend (maandag, red.) is de patatjesmobiel gestolen voor de deur van het restaurant”, schrijft zaakvoerder van Potatolicious Wouter Van Snick op facebook. Door de maatregelen tegen het coronavirus kon Wouter het aardappelrestaurant niet meer openen, dus was hij overgeschakeld op leveringen aan huis. Maar nu de bestelwagen waarmee ze die leveringen deden verdwenen is, kunnen ze zelfs dat niet meer doen. “We blijven wel leveren in Zottegem en omstreken, waar ik woon”, vertelt hij. “Daarvoor gebruik ik dan mijn persoonlijke wagen.”

“De bestelwagen stond voor de deur van het restaurant terwijl ik aan het inladen was”, legt Wouter uit. “Ik doe nu alles van thuis uit en had gewoon een paar dingen uit het restaurant nodig. Dat duurde amper tien minuten, dus ik liet de deuren van de bestelwagen even open. Ik ging naar de kelder om een bak en toen ik boven kwam, was de bestelwagen weg.”

Asociaal

De wagen hangt vol reclame voor het restaurant en is daardoor erg opvallend. “Het kan bijna niet anders dan dat iemand hem gezien heeft”, gaat Wouter verder. “Volgens de politie is hij niet gezien door de camera’s, dus moet hij nog in Gent zijn. Waarschijnlijk staat hij gewoon ergens geparkeerd of in een garage. Misschien wilde de dief er gewoon een joyride mee maken. Blijkbaar vond iemand het leuk, maar de grap is er nu wel van af.”

“Thuisleveringen zijn nu mijn enige bron van inkomsten en dan moet zo’n laaghartig persoon daar een stokje voor steken”, zegt Wouter vol onbegrip. “Ik werk er hard genoeg voor en heb die wagen broodnodig. Het is gewoon asociaal om die te stelen. Mocht het nu nog een dure Jaguar geweest zijn of zoiets, maar dit is gewoon een stom bestelwagentje. En dan nog eentje dat duidelijk gebruikt werd. Het is te gek voor woorden.”

Afzetten

“Ik wil gewoon mijn bestelwagen terug. De dief mag hem gewoon weer aan het restaurant afzetten en dan is het voor mij min of meer een afgesloten hoofdstuk. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat we hem zullen terugvinden, maar ik ben alleen bang voor de staat waarin de wagen zal verkeren”, besluit de zaakvoerder.

De zaakvoerders roepen iedereen op om uit te kijken naar de opvallende bestelwagen. De nummerplaat is 1-WTA-430. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09 266 61 11.