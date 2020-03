Potatolicious Gent gesloten na diefstal van bestelwagen Wouter Spillebeen

23 maart 2020

11u40 0 Gent Restaurant Potatolicious is genoodzaakt om in Gent de deuren te sluiten nadat de bestelwagen die voor de deur in de Verlorenkost stond, verdween. Door de coronamaatregelen was het restaurant overgeschakeld op thuislevering.

“Deze ochtend (maandag, red.) is de patatjesmobiel gestolen voor de deur van het restaurant”, schrijft Potatolicious op facebook. Door de maatregelen tegen het coronavirus konden de zaakvoerders hun aardappelrestaurant niet meer openen, dus waren ze overgeschakeld op leveringen aan huis. Maar nu de bestelwagen waarmee ze die leveringen deden verdwenen is, kunnen ze zelfs dat niet meer doen. “We blijven wel leveren in Zottegem en omstreken”, klinkt het.

De zaakvoerders roepen iedereen op om uit te kijken naar de bestelwagen, die vol staat met reclame voor het restaurant. De nummerplaat is 1-WTA-430. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 09/266 61 11.