Post-its ‘Gent is besmettelijk’ blijven ook al plakken in Brugge, aanhangwagentje weggestuurd uit Antwerpen

Sabine Van Damme

13 juli 2020

17u46 0 Gent De post-its met de slogan ‘Gent is besmettelijk’ blijven De post-its met de slogan ‘Gent is besmettelijk’ blijven opduiken in Gent. Onder meer in de rosse buurt hangen de gele briefjes, maar ze zijn ook al gespot in andere steden, zoals Brugge. Het aanhangwagentje met dezelfde slogan reed zondag in Antwerpen, maar werd daar door de politie weggestuurd.

Zaterdagochtend bleek de Gentse binnenstad vol gekleefd met honderden post-its met de slogan ‘Gent is besmettelijk’. Daarbij stonden ook altijd vrolijke tekeningen, in wel 20 varianten. Onder meer Pol Cosmo leende zijn talent uit voor de actie, net als Letterknecht en vele anderen. Een karretje met ‘Gent is besmettelijk’ stond onder de Stadshal geparkeerd. Het duurde tot zaterdagavond eer de politie daar poolshoogte kwam nemen.

Graag beter idee

De kar werd weggehaald, en zondag reed ze door Antwerpen. Daar raakten ze blijkbaar nogal in de war door de slogan ‘Gent is besmettelijk’, want de actievoerders werden vriendelijk maar kordaat de stad uit gezet door de politie. “Ze snappen daar duidelijk onze humor niet”, klinkt het laconiek. “Brainstorm nog eens en kom dan met een beter idee naar onze stad, maar blijf met deze onzin maar in Gent”, klonk het. Intussen gaat blijkbaar ook de actie met de plakbriefjes door, en niet alleen meer in Gent. Onder meer in Brugge en in Lochristi werden de post-its al gesignaleerd.

Wijze dingen

De actie is bedoeld als ludieke post-coronapromotiestunt voor de stad. Dat staat te lezen op de pamfletten die hier en daar al te zien zijn, en op de website. “Gent is plezant, zelfs zonder hashtags. Kom, laat ons weer mensen besmetten met wijze dingen. Met onvoorspelbaarheid, met geleuter op café, met rare toestanden, met Gent op zijn Gents.”