Positieve evaluatie voor circulatieplan maar ook zeven knelpunten Erik De Troyer

04 juli 2019

21u22 0 Gent De Gentse gemeenteraad kwam vanavond samen om ruim twee jaar na de start de van het circulatieplan de evaluatie te maken. De studie had een licht jubeltoontje maar de gemeenteraad – ook meerderheidspartijen – wezen schepen Watteeuw op een zevental problemen die dringend moeten aangepakt worden, zoals de negatieve perceptie van het plan en de duidelijkheid van de knips.

Negatieve perceptie

Vooral ouderen staan negatief tegenover het circulatieplan. Van de 80-plussers zijn dat er 51%. Hoe jonger hoe positiever men staat tegen het plan. “Met alle respect voor 70-plussers maar die generatie is zeer autogericht. Dat was de eerste generatie die zich een auto kon permitteren. Dan komt er plots een stadsbestuur dat dat autoverbruik wil inperken. Dan voelt dat als als een aanslag op hun culturele waarden. We blijven inzetten op alternatieven. De Wandelbus wordt geëvalueerd om te kijken of die tegemoet komt aan de verzuchtingen”, aldus schepen Filip Watteeuw.

Duidelijkheid van de knips

Zo’n 40% van de Gentenaars vindt dat de knips niet duidelijk genoeg zijn aangegeven. Het aantal mensen die door de knips rijden daalt wel maar het blijven er elke maand duizenden automobilisten een boete oplopen. “De opdracht is gegeven om de knips definitief aan te leggen”, zegt Watteeuw. “De inkleding was tijdelijk voor vijf tot tien jaar maar we starten nu al op.”

Gentenaars shoppen minder in Gent

Dertig percent van de Gentenaars geeft aan minder vaak naar Gent te komen om te winkelen. “Vroeger was de handel de grote aantrekkingskracht van een stad”, zegt Filip Watteeuw. “Het grote aanbod zat in de stad en daarvoor kwam je ook. Nu zitten die winkels ook in de rand. Men komt nu meer naar de stad voor de beleving en horeca is daar zeer belangrijk voor. We moeten opletten dat we niet alleen chocolade- en kantwinkels krijgen voor toeristen. We hebben nog steeds leuke en interessante winkeltjes nodig.”

Extra verkeer op uitvalsassen

Een aantal straten lijken het slachtoffer te zijn geworden van het circulatieplan. Terwijl heel wat straten een pak minder autoverkeer te verwerken krijgen, zijn er die het met veel meer wagens moeten doen voor de deur. De Rozemarijnstraat bijvoorbeeld waar 92% meer wagens door moeten. Ook de Nieuwe Wandeling en Kortrijksepoortstraat en de Kunstlaan kampen met dat probleem. Schepen Watteeuw geeft toe dat de Rozemarijnstraat een lastige kwestie is. “Maar we willen nog verder gaan. Meer fietsers, meer openbaar vervoer en minder auto’s. Dat zou ook daar voelbaar moeten zijn. Maar het blijft een invalsweg. Ik kan daar geen grote beloftes over doen”, zegt hij.

Onhandige bezoekers-tool voor centrumbewoners

“De website waarop centrumbewoners nummerplaten kunnen ingeven van bezoekers is zeer onhandig. Het moet toch mogelijk zijn om daar een handige app van te maken”, aldus Stephanie D’Hose (Open VLD). Watteeuw geeft toe de tool beter moet.

Knelpunten op R40

Op heel wat plekken op de R40 stropt het verkeer op. “Vroeger waren er ook files op de R40. De Heuvelpoort bijvoorbeeld”, zegt Watteeuw. “We monitoren en proberen zaken te verbeteren. De komst van de Verapazbrug zal veel verbeteren.”

Trams drie kwartier stil

In de Nederkouter en Gebroeders Van de Veldestraat staan trams vaak stil. Vaak heeft dat te maken met parkerende auto’s die de tram hinderen. “Als we willen dat mensen de overstap maken naar het openbaar vervoer moeten we dat betrouwbaar maken”, zegt Watteeuw. “Niets is frustrerender dan in een tram zitten die stil staat. We moeten kijken of we parkeren daar niet kunnen weghalen.”