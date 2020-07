Positief De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

24 juli 2020

17u30 1

Een kennis zei me vorige week dat hij deze column vaak te kritisch en te negatief vond. “Er gebeuren ook veel goede dingen in de stad” zei hij, “waarom schrijf je daar niet meer over?” Ik maakte me er vanaf met een grapje maar zijn woorden spookten me nog een paar dagen door het hoofd. Tot ik het bericht las dat camping Stropke gered was. Ik neem u even mee terug in de tijd. In augustus vorig jaar kreeg de uitbater van Stropke - die daar kansarmen een betaalbare woning biedt en hen aan een job helpt – van het stadsbestuur te horen dat hij moest opkrassen. De caravans moesten plaats maken voor bomen, dat had de meerderheid unaniem beslist. Ik vernam dat nieuws toen ik voor de campingbewoners optrad, ik belde het door aan de regionale redactie van deze krant en er verscheen een artikel. Vervolgens schreef ik een column waarin ik me kritisch en negatief opstelde tegen de beslissing van het stadsbestuur. Wakker geschud door de plotse aandacht in deze krant, namen oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang, en 1 raadslid van Open VLD, het op voor camping Stropke en na bijna een jaar discussie kreeg de uitbater het goede nieuws dat zijn camping en zijn menslievende project kunnen blijven bestaan. Het geeft me een goed gevoel te weten dat mijn negatieve kritiek een heel klein beetje meegeholpen heeft om iets positiefs te bekomen. Ik wil er vandaag nog een negatief kritisch schepje bovenop doen en mijn walging uitspreken over de politici van de meerderheid die nu ineens de redding van Stropke willen claimen als hun persoonlijke overwinning. Die ene Open VLD-er stak zijn nek uit, de rest van de coalitie kon het niet schelen. Tot er eer te rapen viel. De politieke opportunisten kunnen nu de positivo uithangen en mij negatief en kritisch noemen. Ze mogen. Stropke is gered en dat is positief!