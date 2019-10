Portret over pedofilie opent competitie Film Fest Gent: “Gent steekt zijn nek uit” Yannick De Spiegeleir

09 oktober 2019

17u23 2 Gent De film ‘Muidhond’ van regisseur Patrice Toye opent vanavond de competitie op Film Fest Gent. Een opvallend keuze, want de film behandelt een gevoelig onderwerp: een kerel die vecht tegen zijn pedofiele gevoelens voor een kind. “Ik ben Film Fest Gent zeer dankbaar dat het haar nek uitsteekt voor zo’n delicaat thema”, zegt Toye.

Samen met hoofdrolspeler Tijmen Govaerts en Inge Schilperoord, auteur van het boek ‘Muidhond’ waarop de gelijknamige film gebaseerd is, ging Toye deze middag in gesprek met Patrick Duynslaegher op de eerste ‘Film Fest Daily Talkies’ in het Krookcafé.

De in Gent geboren cineaste heeft een speciale band met het Gents filmfestival. Twintig jaar geleden ging haar regiedebuut Rosie in première in de Arteveldestad. Vanavond stelt Toye haar vierde langspeler er voor aan het grote publiek en dat is minder evident dan het lijkt, want in ‘Muidhond’ speelt een jongeman met pedofiele gevoelens de hoofdrol.

“Ik vind het belangrijk dat we die mensen niet ‘vermonsterlijken’. Uiteraard wil ik met mijn film ook geen sympathie voor hen opwekken of mensen shockeren, maar veel van hen willen zo niet zijn en vechten tegen hun geaardheid. Die strijd tonen we ook. Meer dan een film over pedofilie gaat ‘Muidhond’ breder over de worsteling van iemand met zijn innerlijke demonen. Al besef ik dat ik heel veel verg van de kijker en dat sommige mensen de film niet willen zien.”

Nuance

Toye vindt het dan ook moedig van Film Fest Gent om de competitie te laten openen door ‘Muidhond’. “Zeker in Me Too-tijden gaan sommige filmfestivals zware thema’s uit de weg, heb ik mogen werken. ‘We vinden het een prachtige film, maar we zijn doodsbang voor het onderwerp’, kreeg ik te horen. Daarom is het knap dat Film Fest Gent zijn nek uitsteekt. Het blijft noodzakelijk om dit soort dingen te maken in tijden dat de nuance verloren dreigt te gaan door zwart-witstandpunten.”

Toye haalt de loftrompet boven voor acteur Tijmen Govaerts die de hoofdrol van Jonathan op zich neemt in het verhaal. “Hij zet een ongeloof sterke acteerprestatie neer.” Ook Govaerts zelf nam het woord. “Er was slechts één scène waar ik het moeilijk mee had. Jonathan komt dicht bij het meisje en wil haar aanraken. Dat komt heel dicht bij een versie van jezelf die je absoluut niet wil zijn.” Toye benadrukt dat Govaerts’ tegenspeelsters Julia Brown enorm begeleid werd. “Op de set hebben we altijd bewaakt dat ze een kind kon blijven. Een kinderpsychologe legde Julia in kindertaal uit wat er met ‘Jonathan’ aan de hand was zodat ze zich niet zou vereenzelvigen met wie ze speelde.”

Muidhond is te zien op 9, 14 en 15 oktober op Film Fest Gent. En vanaf 29 januari in de bioscoop.