Populairste plek: Liefmans Plage





Sabine Van Damme

23 juli 2019

17u09 8 Gent Pleinorganisatoren doen hun uiterste best om ook namiddagprogrammatie te voorzien en allerlei leuke kinderactiviteiten te verzinnen, maar de allerleukste plek in het centrum is de tuin van het Novotel.

Tussen de Hoogpoort en de Donkersteeg ligt namelijk een openluchtzwembad, en dat is alles waar een mens bij deze temperaturen nood aan heeft. Bovendien is er ook daar een ‘Gentse Feestenacitiviteit’, onder de naam van Liefmans Plage. Er is dus een aangenaam terras mét schaduw, en een gratis toegankelijk zwembad met ligzetels in de zon. De plage is dagelijks open vanaf 14 uur.