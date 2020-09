Populaire zomerbar Gazon krijgt wintereditie: kerstverlichting, gezellige chalets en winterse kost Jill Dhondt en Dylan Vermeulen

30 september 2020

14u57 10 Gent Deze zomer werd de tuin van schaatsring Kristallijn voor het eerst omgevormd tot een heuse zomerbar. Met succes, heel wat mensen streken er neer om te genieten van de comfortabele zetels, de lekkere hapjes en de frisse cocktails. Vorig weekend was echter het laatste weekend van de zomerbar, maar deze winter komt Gazon terug met een winterse pop-up.

De winterbar zal opnieuw plaatsvinden in de enorme tuin van de schaatsbaan, maar de setting zal helemaal anders zijn. “We steken Gazon in een winters jasje”, zegt Jonas Vercruyssen. “Waar tenten stonden, gaan we leuke chalets zetten. Waar zetels waren, komen warmtebranders. Zo kan je kiezen of je binnen of buiten zit. De loofbomen verliezen langzaam hun blaadjes, dus daar komen lichtjes in. Alles om het warm en gezellig te maken.”

Niet enkel de setting, maar ook de menukaart zal perfect aansluiten bij het seizoen. “Deze zomer serveerden we gerechten zoals nacho’s en burrata. Dit najaar zal je eerder Flammenkuche, tomatensoep met balletjes en appelstrudel met vanille-ijs op de kaart zien staan. We gaan ook marshmallows voorzien die je zelf kan roosteren op het vuur. De drankjes zullen ook typisch winters zijn: warme chocolademelk, glühwein, chocoretto.”

Bekende Gentse chef

De organisatoren van Gazon spelen ook met het idee om een klein restaurant uit te bouwen binnen de winterbar. “Het zou slechts voor een paar tafels zijn, maar je zal er toch uitgebreid kunnen eten. We zijn momenteel in gesprek met een aantal bekende Gentse chefs om dat concept uit te bouwen. Als het er komt, is het sowieso de bedoeling dat die werkt met Belgische groenten en vlees.”

Op en top winter

De winterbar Gazon zal een week na Sinterklaas openen tot eind januari. “Het zal de ideale plek zijn om langs te komen met vrienden of familie. In de week kunnen bedrijven de plek afhuren.” Intussen is ook de schaatsbaan zelf weer geopend. Het is dus perfect mogelijk om een paar rondjes te schaatsen in Kristallijn en achteraf af te zakken naar de winterbar. Winterser kan niet.