Populaire groenten- en fruitgroothandel ziet 80% omzet verdwijnen door lockdown Gentse cafés en restaurants: “We zullen de liefde van onze klanten heel hard nodig hebben” Kristof Vereecke

14 maart 2020

17u07 246 Gent “Beste vrienden, mag ik vragen om jullie boodschappen de komende weken zoveel mogelijk lokaal of bij de kleine handelaars te doen?” De oproep van Pasquino De Vuyst, de man achter de populaire groenten- en fruitgroothandel Van Landschoot Bij Sint-Jacobs, liegt niet. Door de lockdown zag De Vuyst zijn omzet dit weekend in één klap met 80% dalen. “De Gentse horeca ziet af, we zullen solidair moeten zijn.”

Groenten- en fruitgroothandel Van Landschoot Bij Sint-Jacobs voorziet wekelijks zo’n 300 Gentse cafés en restaurant van verse groeten en fruit. Eigenaar Pasquino De Vuyst zat donderdagavond voor zijn televisietoestel toen premier Sophie Wilmès de sluiting van alle cafés en restaurants tot en met 3 april afkondigde. “Ik was speciaal wakker gebleven. Toen Wilmès de befaamde lockdown bekend maakte, moest ik toch even slikken. Ik besefte meteen: dit gaat ons veel geld kosten.”

Annuleringen

Dat blijkt nu ook. “De gewone winkel draait goed. Deze ochtend was het zelfs een echte stormloop. Geen hamstertoestanden, maar wel meer dan anders.” De groothandel is een heel andere verhaal. “Vrijdagochtend regende het annuleringen van bestellingen. Scholen die fruitbestellingen afbelden, heel veel restaurants ... Een kleine ramp. Heel veel zaken hadden we al in huis gehaald. De normale dingen zoals komkommers raken we nog wel kwijt, maar het zijn de specifieke dingen voor restauranthouders. Normaal is de gemengde sla tegen zaterdagmiddag uitverkocht, nu sta ik nog met 300 kilo overschot.”

Solidariteit

Gelukkig is er ook veel solidariteit. “Er is veel contact onder de collega’s. Zo heb ik bij een bevriende groetenhandel nog een pallet bloemkolen kunnen verkopen. Een traiteur is dan weer massaal paling in ’t groen en champignonsoep beginnen maken. Op die manier raken we ook van onze groene kruiden en champignons af. Het is van die solidariteit dat we het zullen moeten hebben. Vandaar ook mijn oproep. Ik merk dat jonge mensen steeds meer op zoek zijn naar authenticiteit. Bij ons vinden ze die. Wij maken het verschil door onze kwaliteit, het persoonlijk contact ... Nu is het aan onze klanten om ons te helpen.”

Heroriënteren

Ondertussen blijft de wereld wel draaien. “We proberen ons dezer dagen wat te heroriënteren. Mijn vaste medewerkers hebben nu meer tijd om alle frigo’s eens extra te kuisen. Normaal laten we dat door jobstudenten doen. Ik zie op Instagram dat ook veel restaurants bezig zijn met take-away initiatieven. We zullen maandag opnieuw moeten evalueren. Ik hoop voor al mijn collega’s in de horeca dat het beperkt blijft tot en met 3 april, maar zelfs dan zullen we de liefde van onze klanten heel hard nodig hebben.”