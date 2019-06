Populaire facebookpagina over Gent brengt nu ook magazine uit Wouter Spillebeen

20u53 0 Gent Het Gents Gazetje, de facebookpagina met meer dan 20.000 volgers met nieuwtjes en reportages over Gent, bestaat nu ook op papier. De 10.000 exemplaren van de eerste editie van het magazine zullen vanaf morgen gratis verdeeld worden.

Zes jaar geleden richtte de toen nog 15-jarige Brecht Van de Walle een facebookpagina op tijdens de Gentse Feesten. Zijn doel: Gentse initiatieven in de kijker zetten. Na de feesten merkte Brecht dat er een publiek was, dus doopte hij zijn pagina om tot ‘Het Gents Gazetje, een online krant over Gent’. Intussen heeft de pagina met reportages en fotoreeksen door vrijwilligers een publiek van meer dan 20.000 volgers.

Iedereen reporter

De droom van Brecht bleef toch altijd om een magazine uit te brengen. Nu hij een publiek en de nodige sponsors verzameld heeft, komt het driemaandelijkse magazine er. “Veel Gentenaars zitten namelijk niet op facebook. Nu kunnen ook zij Het Gents Gazetje lezen. En het is niet de bedoeling om nu minder met de facebookpagina bezig te zijn. Daar blijft content verschijnen.”

Om die content op de pagina te krijgen, lanceert Brecht deze zomer de actie Iedereen reporter – CONTENTAGENT. Iedereen kan zelf een reportage maken en doorsturen naar de redactie van Het Gents Gazetje. De redactie kiest er dan de beste uit en plaatst die op de pagina. “Bovendien kan je reportage verder uitgewerkt worden in ons magazine of op de website”, volgens Brecht.

Meer info op www.hetgentsgazetje.be.