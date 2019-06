Popkoning eindelijk weer in Gent tijdens Gentse Feesten Sabine Van Damme

18 juni 2019

15u33 8 Gent Na drie jaar afwezigheid is hij terug op de Gentse Feesten: Popkoning Jean-Pierre Maeren. Hij bokste zelfs een volledig Gentse voorstelling in elkaar, die – a-typisch – in een kleine zaal wordt gespeeld. Wie erbij wil zijn zal zich moeten haasten.

Jean-Pierre Maeren bracht de voorbije 3 zomers door op de planken in ’t Wit Paard in Blankenberge. Maar nu keert hij met veel goesting terug naar zijn thuisstad. “Waarom ik wegbleef uit Gent? Door die asbestaffaire in de loods waar mijn poppen en decors lagen, kon ik nergens meer aan”, zegt Maeren. “En zonder materiaal is het moeilijk om een show te maken natuurlijk.”

Ondertussen kan het wel weer, en Maeren heeft een hoop nieuw materiaal klaar. “Ik speel dit keer niét in de Groenzaal, maar wel op ‘mijn’ zolder in de Sint-Pietersabdij. Dat is een kleine zaal, voor hooguit 130 mensen. Dat maakt wel dat iedereen alles goed zal kunnen zien. De nieuwe show heet ‘In mijn Stroatje zijn ’t allemoal Komieke’, en het is een namiddagvoorstelling, om 15 uur.”

Maeren gaat terug naar zijn roots, met alleen maar latex-poppen, en geen imitaties. “Uiteraard zijn Nicootje en zuster Vaseline er weer bij, maar er zijn ook nieuwe figuren. En ja, er zal gelachen worden, ook met de actualiteit.” Het is erg lang geleden dat hij nog eens iets helemaal solo heeft gedaan, bedenkt Maeren. “Als decor heb ik een hele straat gemaakt, met zelfs een klooster erin. De poppen zullen dus uit alle deuren en ramen tevoorschijn komen. Het zal lijken alsof er overal acteurs zitten, maar ik doe het dus helemaal alleen. Alleen de muziek, die komt van de handen van Jürgen Smet.”

In mijn Stroatje zijn ’t allemoal Komieke speelt op 20, 21, 23, 24, 25, 27 en 28 juli, telkens om 15 uur op de Sint-Pietersabdij-zolder, op het Sint-Pietersplein. Deuren vanaf 14.30 uur, en laatkomers kunnen geviseerd worden. Alle info: www.popkoning.be, tickets (18 euro) via 0477 793 660.