Popcorn, cocktails én snoeiharde gitaren: "Soms vragen mensen of we niet gewoon wat housemuziek willen draaien"

31 oktober 2019

15u27 2 Gent Posters van Marlon Brando en Al Pacino op de achtergrond, popcorn in plaats van borrelnootjes bij je drankje: dat de keuze van uitbater Aaron Vermeire (25) op een zaak vlakbij de Kinepolis viel, is geen toeval. Begin 2019 kocht hij cocktailbar Hollywood over: “Toen ‘Once Upon a Time In Hollywood’ hiernaast speelde, was het ook in ‘onzen Hollywood’ over de koppen lopen.”

‘Een Hemingway’s Daiquiri’, antwoorden Aaron en Rafael in koor op de hamvraag in élke cocktailbar. “Het is de perfect mix van smaken. Iets zoet, iets zuur, iets bitter, maar toch fris.”

Barman Rafael (26) draait de volumeknop een tikkeltje naar beneden voor het interview. Hier geen standaard Spotifyplaylist op de achtergrond: CCR, INXS en The Rolling Stones zwaaien de scepter. “Klanten durven al eens vreemd opkijken. Soms vragen ze of we niet gewoon wat housemuziek willen draaien, maar het leeuwendeel kan de muziekkeuze wel appreciëren”, zegt Aaron. “Zo bizar is die combinatie trouwens niet: cocktails en Rock ‘N’ Roll hebben altijd al een geslaagd cinemahuwelijk gehad. Denk aan films als The Big Lebowski, Fear and Loathing in Las Vegas of The Blues Brothers.”

Ex-klasgenoten

De twee jeugdvrienden studeerden - in een niet zo ver verleden - Journalistiek aan de Arteveldehogeschool. Sinds januari staan ze samen achter de toog, nota bene in de schaduw van van hun oude campus op de Kantienberg. “Na mijn studies volgde ik nog een koksopleiding”, vertelt Aaron. “Daarna was ik even aan de bak als ober in een bistro in West-Vlaanderen. Op een relatief onbekende website zag ik dat het pand te koop stond. Ik speelde al langer met het idee om zelf iets op te starten, maar met zo’n beslissing ga je natuurlijk niet over één nacht ijs. Toevallig waren we ook de eerste kandidaat-kopers.”

“Ik had schrik, veel schrik”, gaat hij verder. “Gelukkig kon ik rekenen op de steun en het advies van mijn ouders. Dat neemt niet weg dat het een grote stap in het onbekende blijft: ze kunnen je wel op weg helpen, maar als puntje bij paaltje komt, moet je het wel zelf waarmaken.”

De helft van onze klanten hebben we te danken aan de cinema Aaron Vermeire

Spijt van z’n keuze heeft de jonge ondernemer niet. Tien maanden later zijn de twee grootste ‘vraagtekens’ - de Gentse Feesten en het filmfestival - gepasseerd. Na de feestdagen is de teller voor een eerste maal rond. “Alles valt stilletjes aan in z’n plooi. Tijdens de Gentse Feesten hebben we strategisch verlof genomen: iedereen zit dan toch in het centrum. Het filmfestival bracht dan weer veel sfeer naar de straat, maar daarom niet per se naar de zaken er rond. Al bij al mogen we zeker niet klagen: de helft van onze klanten hebben we te danken aan de cinema. Wanneer een langverwachte film eindelijk uitkomt, voelen we dat ook bij ons. Toen ‘Once Upon a Time In Hollywood’ speelde, was het ook in ‘onzen Hollywood’ over de koppen lopen.”