Pop-up onder de blauwe vogels met afhaalpunt voor bootjes

Erik De Troyer

15 juli 2020

19u41 1 Gent Nu vrijdag opent een unieke pop-up onder het kunstwerk ‘De Blauwe Vogels’ aan de Predikherenlei. Topchef Syrco Bakker (Pure C) slaat er de handen in mekaar met het Gentse restaurant Bicho Malo. Er zijn slechts 40 plaatsen voorzien, maar wie een kajak of een bootje heeft kan er ook afhalen.

“Deze pop-up is supersnel gerealiseerd. Ik kende Bicho Malo al, omdat ik er graag kom eten. Hier hangt een zeer leuke vibe met veel oog voor detail. Pas twee weken geleden ontstond het plan om hier samen iets te doen. We hebben gerechten in mekaar gestoken en alles ingekleed. We zijn allemaal creatieve mensen en zo ontstond ook het plan om cocktails en eten te serveren aan passanten per boot”, legt Syrco Bakker uit.

“Wie met de boot passeert kan een QR-code scannen met de smartphone. Op die manier krijgt men ons menu”, legt William Verhaeghe van Bicho Malu uit. “Wij laten het eten zakken. Het gaat om koude hapjes die men perfect aan boord van een bootje of zelfs een kajak kan eten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon op ons terras komen zitten.”

De pop-up opent vrijdag 17 juli om 16 uur. Er worden cocktails geserveerd op basis van ‘Hierbas de las Dunas’ de likeur die Syrco Bakker ontwikkelde op basis van kruiden uit de duinen. Op het menu staan Mexicaanse hapjes die tussen 10 en 14 euro kosten.