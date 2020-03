Pop-up MOROBÉ maakt schoenen van je oude jeans Jill Dhondt

06 maart 2020

12u44 0 Gent De pop-up van Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée en Virginie Morobé opent zaterdag de deuren in Gent. Wie een bezoekje wil brengen, kan evengoed een oude jeans meenemen. Ter plekke maken ze er een nieuw paar schoenen van.

De pop-up MOROBÉ brengt de sportcollectie van Elodie Ouedraogo, de schoenen van Virginie Morobé en de interieurobjecten van Olivia Borlée samen. De winkel zal niet langer dan een week open zijn: van 7 tot 14 maart. Wie wil kan tussen de rekken snuisteren, of een oude jeans meenemen. De mode-ontwerpster Ksenia Schnaider maakt van de stof een uniek paar schoenen. Bezoekers kunnen een keuzen maken uit drie modellen: platform boots, slouch boots of fringed denim sandalen.

Werken met oude materialen is niet nieuw voor Elodie en Virginie, die duurzaamheid hoog in het vaandel houden. Zo is de volledige collectie van Elodie volledig uit gerecycleerde materialen gemaakt. Het idee om je vergeten jeans een nieuw leven te geven, is geen ongekend concept.

De pop-up huist tussen 7 en 14 maart in de Rio Store, Lange Kruisstraat 29.