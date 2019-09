Poortjes opengezet, prikkeldraad doorgeknipt: “Wie laat koeien uit Gentbrugse Meersen ontsnappen?” Erik De Troyer

30 september 2019

11u13 26 Gent Afgelopen nacht was het opnieuw prijs in Gentbrugge. Een troep koeien afkomstig uit de Gentbrugse meersen liep er een hele nacht door een woonwijk. “Elk jaar kampen we met hetzelfde probleem. Bezoekers laten de poorten open staan of knippen zelfs moedwillig de prikkeldraad stuk waarna wij vele uren kwijt zijn om die dieren weer in de wei te krijgen. Dit moet stoppen”, zegt koeienwachter Benny Van de Velde.

Zo’n 25 koeien struinden afgelopen nacht door de Koningsdonkstraat op de grens van Gent en Melle. Sinds drie jaar mogen een aantal koeienrassen van mei tot oktober vrij grazen op de Gentbrugse Meersen. Die dieren worden beheerd door de zelfoogstboerderij Oogstgoed. Maar de koeien blijken ook Houdini-trekjes te hebben. Om de haverklap gaan ze op wandel.

“Dit jaar viel het al bij al nog mee. Er zijn een keer of vijf koeien ontsnapt de voorbije maanden. Vorig jaar moesten we één tot twee keer per week koeien gaan zoeken buiten hun gebied. Het is een vervelend probleem”, legt Benny Van de Velde uit. Hij ontfermt zich over de koeien van de Gentbrugse Meersen.

Zijn het wandelaars die nietsvermoedend poorten open houden? Sporters die liever niet opgehouden worden door poortjes? Of is het kwade wil? “Eerlijk, we weten het niet. Er zijn in elk geval meerdere problemen. Enerzijds de poorten die open blijven staan. We hebben wel al eens kwajongens betrapt. Anderzijds zijn er ook mensen die regelmatig onze prikkeldraad stuk knippen in het noordelijk deel van de meersen. Dat is natuurlijk geen kwajongensstreek meer.”

“Die koeien krijg je ook niet zomaar terug naar hun plek. Vaak is dat een werk dat vele uren in beslag neemt. Die beesten zijn in paniek en willen niets liever dan terug naar hun wei gaan maar ze doen niet altijd wat je zou willen. Ik geef vaak rondleidingen in de Gentbrugse Meersen en dan benadruk ik steeds hoe belangrijk het is dat die poorten gesloten blijven maar het blijft een probleem. Een parkwachter zou een oplossing kunnen bieden. Ik vermoed dat dit soort feiten fors zal afnemen, wanneer er op zijn minst een kans bestaat op een GAS-boete. Een extra probleem waar we mee kampen zijn loslopende honden”, zegt Benny. “Een koe die één keer is aangevallen door een hond beschouwt alle honden als een gevaar. Dat is al een paar keer gebeurd. Jammer genoeg blijven veel hondenbaasjes hun hond vrijlaten op ons terrein. En dat zorgt voor extra stress bij de koeien. Een koe die in paniek is probeert soms dwars door prikkeldraad te lopen... wat resulteert in grote wonden.”