Politievakbonden blazen stakingsdreiging af na overleg met burgemeester Sabine Van Damme

26 juni 2019

14u06 0 Gent Burgemeester Mathias De Clercq en korpschef Filip Rasschaert hebben vanmorgen samen gezeten met de politievakbonden in Brussel. Die vergadering verliep zo positief, dat de stakingsaanzegging in Gent meteen in de koelkast werd gestoken. “De burgemeester toont echt engagement, we moeten hem een kans geven”, stelt Frederik Byn van het VSOA.

Geen politiestaking dus voorlopig. “Al was het sowieso nooit onze bedoeling om Gent, en al zeker de Gentse Feesten, plat te leggen”, zegt Frederik Byn. “We wilden wel een krachtig signaal geven. De stakingsaanzegging is overigens niet ingetrokken, ze is wel in de koelkast gestoken, na het overleg van vanmorgen.”

“Dat overleg was enorm constructief”, vervolgt hij. “De burgemeester heeft naar ons geluisterd en beloofd dat er verandering zal komen. Concreet zullen er nog voor het einde van het jaar 60 vacatures worden opengesteld, waarvan 40 voor interventie en 20 voor de wijk. Dat zal in twee golven gebeuren. We weten ook wel dat die 60 plaatsen niet meteen zullen zijn ingevuld. Maar als dat niet lukt, komen ze wel in aanmerking voor de aspirantenmobiliteit. Momenteel mag Gent geen pas afgestudeerde flikken in dienst nemen, door dat systeem.”

“Op korte termijn zijn er nog geen beloftes. Al heeft de burgemeester wel beloofd te zullen samenzitten met de mensen van interventie, in het veld. Ook daar toont hij dus zijn engagement. We beseffen ook wel dat Mathias De Clercq niet zomaar een blik flikken kan opentrekken, en dat het oplossen van het personeelstekort tijd zal kosten. Maar hij toont zich geëngageerd, is bereid het korps uit te breiden en daar ook echt voor te gaan. We willen hem dus een kans geven om dat te doen. Daarom zit de stakingsaanzegging dus in de koelkast.”

De Clercq beloofde maandag aan de flikken die protesteerden aan het stadhuis dat ze een bondgenoot in hem hebben. Hij lijkt dat nu ook waar te maken. Heel binnenkort, nog voor de Gentse Feesten, is er een nieuw overleg tussen de burgemeester en de vakbonden gepland.