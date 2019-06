Politievakbonden betogen aan stadhuis: “Wij voelen ons als uitgeperste citroenen” Sabine Van Damme

24 juni 2019

18u16 6 Gent Voor het stadhuis staan politiemensen te betogen tegen het schrijnende personeelstekort. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de hele zomer. “Bij de flikken is er gelukkig veel werkwilligheid, en we beseffen ook wel dat die problemen morgen niet opgelost geraken. Maar er moet nù geld vrijgemaakt worden voor politie en veiligheid.”

“Het personeel van de politiezone Gent is uitgeperst.” Dat titelt het pamflet dat de Gentse flikken maandag uitdelen aan de deur van het stadhuis, net voor de gemeenteraad. “Het is eigenlijk simpel”, zegt Frederik Byn van het VSOA. “De interventiedienst is de voorbije jaren niet meegegroeid met de realiteit. Daar komt bij dat er de laatste jaren gewoon niet genoeg geld is vrijgemaakt voor de politie. Er zijn te weinig aanwervingen gebeurd, en dat resulteert nu in schrijnende situaties. Vakantie die wordt afgekeurd komt meer voor dan vakantie die wordt goedgekeurd. Vraag vakantie voor de maand november aan in februari, en het wordt nog geweigerd.”

“Er zijn nu minstens 50 tot zelfs 60 operationele mensen tekort. Als je alles samen rekent, dus ook de langdurig zieken, hebben we nu 232 mensen bij Interventie, terwijl de minimumbezetting 280 is. Dat is niet alleen de fout van de stad, de federale politie - die jarenlang zelf te weinig volk heeft aangeworven - is zeker mee schuldig. En we beseffen ook wel dat dit niet in een week tijd opgelost geraakt. Maar we willen wel een krachtig signaal geven, dat het zo niet verder kan. We eisen dat de stad meer geld vrijmaakt voor de politie.”

Vraag vakantie voor de maand november aan in februari, en het wordt nog geweigerd.” Frederik Byn van VSOA

De vakbonden spreken zich alvast positief uit over burgemeester Mathias De Clercq. “Hij heeft al met ons, de sociale partners, samengezeten, en hij heeft ook echt naar ons geluisterd. Dat is al meer dan we van zijn voorganger kunnen zeggen. De Clercq heeft gezegd dat hij bereid is om de situatie bij te sturen, en dat hij zal bekijken welke mogelijkheden en budget daarvoor zijn.”

Nieuwbouw en schietstand

De flikken wijzen er ook nog fijntjes op dat ze al sinds 1978 (!!) horen dat er een nieuwbouw komt. In de kazerne van Ekkergem zit zelfs nog enkel glas. Ook een schietstand werd hen jaren geleden al beloofd. “Bij de Gentse flikken is er heel veel werkbereidheid, maar ook daarop zit een grens. We zijn niet van plan de boel zomaar plat te leggen, maar met de stakingsaanzegging kan het wel. Het wordt tijd dat de stad de politie als een prioriteit behandelt.”

Mathias De Clercq ging buiten de betogers toespreken. “Dit is geen nieuw probleem, en het is ook mijn bezorgdheid. Het respect voor de politie is groot. We willen het kader invullen tot 1.099 en ons korps versterken. Dat ligt voor om te bespreken bij de meerjarenplanning. Ik heb ook aan de korpschef een plan van aanpak gevraagd, een om de interventiemensen vakantie te laten nemen, en een om de veiligheid van de Gentenaars en de bezoekers te garanderen. Ik heb tenslotte bij de bevoegde minister geëist dat die alles zou doen wat mogelijk is om met oplossingen te komen. Want die oplossingen moeten ook van het federaal niveau komen.”