Politietop uitermate tevreden met extra geld van stadsbestuur: “eindelijk meer personeel en moderne technologie”



Sabine Van Damme

25 oktober 2019

07u00 0 Gent Bij de voorstelling van het budget van de stad maakte burgemeester De Clercq duidelijk dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de politie. Het Gentse korps reageert enthousiast. “Er wordt steeds meer verwacht van de flikken, onze job wordt steeds moeilijker”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Dankzij dit geld krijgen we extra personeel, én kunnen we investeren in ICT. Bovendien is er ook geld voor huisvesting.”

Dat er duidelijk wordt gekozen voor een sterk en modern korps, werd duidelijk bij de voorstelling van het budget van de stad. De politie dreigde vlak voor de Gentse Feesten nog met een staking, omdat verschillende diensten op hun tandvlees zaten. Ze waren zo onderbemand dat ze geen vakanties meer konden inplannen. De burgemeester beloofde maatregelen, en die zijn er nu.

“Het is voor het eerst sinds lang dat er zoveel geïnvesteerd wordt in het korps, en dat is echt nodig”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Meer medewerkers en middelen zijn nodig om de veiligheid te blijven verzekeren en om het hoofd boven water te houden, nu en de volgende jaren. Er komt niet alleen extra personeel bij tegen mei, er is ook ruimte om de komende jaren extra mensen in dienst te nemen, een tiental per jaar. De politie moet altijd beschikbaar zijn, altijd aanwezig en altijd alert zijn. Daar heb je dus mensen voor nodig, mensen die ook verlof kunnen nemen en uitgerust zijn. De complexiteit van onze job is ook gestegen, net als de risico’s. Alleen met voldoende mensen kunnen we een ‘nabije’ politie zijn, met veel aandacht voor haar bewoners, extra aandacht voor slachtoffers en bovendien ook sterk in het vatten van daders. Vooral op interventie, de wijk, de verkeersdienst en de recherche zijn er tekorten, die worden nu eerst aangevuld. Niet alleen wij zijn tevreden, ook de vakbonden hebben de burgemeester gefeliciteerd met zijn keuze.”

Behalve in mensen zal er ook in materiaal geïnvesteerd worden, en ook dat is nodig. “Het staat eindelijk vast dat we naar de Groendreef verhuizen. Dat zal niet morgen zijn, maar de eerste stappen naar een nieuwbouw kunnen nu wel worden gezet. Ook het commissariaat van Gent-centrum kan grondig gerenoveerd worden, daar is 1,7 miljoen euro voor vrijgemaakt. Ook de commissariaten van Gentbrugge en Oostakker worden grondig verbouwd. En dan moet er uiteraard nog het standaard-onderhoudswerk gebeuren in de andere commissariaten. Zelfs in Ekkergem, onze verouderde kazerne waar we dus wegtrekken, moeten we nog geld pompen. Er is bijvoorbeeld een nieuw branddetectiesysteem nodig. Dat kost geld, maar dat is nodig voor de veiligheid.”

“En dan is er ook nog geld om te investeren in ICT, jaarlijks 1,5 miljoen euro. Het is belangrijk dat ook de Gentse politie mee is in de meest recente ontwikkelingen qua informatica en dataverwerking. In Antwerpen heeft de politie zelf allerlei ‘apps’ ontwikkeld, waar ook de andere zones nu kunnen op intekenen. Het maakt dat agenten op telefoons van het werk allerlei zaken snel gaan kunnen raadplegen, waar ze anders oproepen over de radio moeten voor doen. Ze zullen bijvoorbeeld ook alle noodoproepen voor de 101 en ook briefings kunnen volgen op hun telefoon. We zullen veel meer kunnen werken voor de burger op afspraak, voor aangiftes bijvoorbeeld. Met het extra geld wordt onze politie moderner, zal er meer op het terrein kunnen gebeuren qua ICT, zal ons korps mee zijn met de tijd. Ook dat is belangrijk.”