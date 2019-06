Politiemacht trotseert molotovcocktails, rookbommen en ‘manifestanten’ tijdens grote tactische training Jeffrey Dujardin

18 juni 2019

17u23 1 Gent Wie vandaag knallen of sirenes heeft gehoord in de buurt van Sint-Niklaas, hoefde zich niet ongerust te maken. Verschillende lokale politiezones, waaronder de Gentse en de federale politie, hielden er een hele dag training. “We moeten een universele taal spreken onder de korpsen”, aldus commissaris Wim Van De Walle van de Gentse politie.

Vuur, rook en manifestanten in overvloed voor de 160 politiemannen die vandaag in volledige uitrusting paraat stonden. “Het is belangrijk om in stresssituaties de universele taal te kennen”, zegt de Gentse commissaris Wim Van De Walle. “Bij elke situatie zijn er tactische keuzes die we moeten maken. Tweewekelijks wordt er kleinschalig en grootschalig op geoefend. En daarom doen we deze trainingen ook samen met verschillende korpsen uit het land. Het collectief is enorm belangrijk.”

De training op het oud-militair domein was voornamelijk gefocust op tactiek. Zo waren er verschillende oefeningen met de cavalerie en de infanterie, werden er manifestanten ingesloten of uiteengedreven en kregen de agenten ook te maken met molotovcocktails, flashbangs en rookbommen. “Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Vroeger was het slag- en klopwerk. Nu doen we aan genegotieerd beheer, waarbij we kijken naar het wettelijke kader en de noodzaak voor actie.”