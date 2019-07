Politieke farce van Luk De Bruyker is uitverkocht Erik De Troyer

09 juli 2019

De nieuwe politieke satire ‘Blauw ende Trouw’ van Luk De Bruyker (Pierke), Peter Van Haelter, Wim Claeys en Zaki is volledig uitverkocht. Er stonden in totaal 10 voorstellingen gepland tijdens de Gentse Feesten door het nieuwe satirisch gezelschap ‘De Ghesellen van de strop’. Met die voorstelling gaat De Bruyker terug naar de politieke poppentheater waar hij enkele jaren geleden mee stopte, maar deze keer geflankeerd door nieuwe gezichten. Wie toch nog een glimp wil opvangen van politiek geïnspireerde personages als Koddige Rudy, Stoffelke, Junkherr Siegfriet, Watje Leeuwen zal moeten wachten tot oktober. Op 4 en 5 oktober staan er namelijk twee extra voorstellingen gepland in het Arca theater. Reserveren kan vanaf nu via Uitbureau.