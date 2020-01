Politieke aardschok in Gent: Sofie Bracke (Open Vld) gaat naar Israël, tegen de zin van coalitiepartners, maar met steun van extreemrechts Sabine Van Damme

20 januari 2020

22u27 1 Gent “Het is geen handelsmissie en laat ons dat er ook niet van maken. En ikzelf en het college zijn helemaal niet ongevoelig voor de situatie in Israël.” Daarmee verdedigde schepen Sofie Bracke (Open Vld) haar ‘inspiratiereis’ met VOKA naar Israël. Coalitiepartners Sp.a en Groen dienden nochtans een motie in tegen deze reis. Maar met de steun van N-VA, CD&V en Vlaams Belang kan Bracke toch gaan. Een pijnlijke opdoffer voor het Gentse samenwerkingscollege van Mathias De Clercq én een gevaarlijk precedent.

De stemming draaide vreemd uit. Groen en sp.a wilden niet dat Sofie Bracke naar Israël vertrok, maar onthielden zich bij de stemming over het punt zelf. Daardoor was het resultaat: 3 stemmen van PVDA voor het annuleren van de reis van Sofie Bracke, 21 onthoudingen van sp.a en Groen, en 28 stemmen van Open Vld zelf, Vlaams Belang, N-VA en CD&V. Open Vld heeft er dus een punt doorgeduwd met een wisselmeerderheid met Vlaams Belang.

Bracke wil Gent laten uitgroeien tot een technologiehoofdstad van Europa, zegt ze. “Vorig jaar nam ik deel aan een techtrip naar China. Toen heb ik mogen ervaren dat waardevolle contacten tussen de deelnemers, zeker in combinatie met inspirerende bezoeken, kunnen uitmonden in een versterkt beleid.” Vooral de Health-tech, de ontwikkeling op vlak van gezondheidszorg is wat Bracke naar Israël lokt, zegt ze. “Het UZ Gent bijvoorbeeld ontwikkelt zelf gentherapie om kanker- of hiv te bestrijden en biedt die behandelingen zonder winst aan. Behandelingen die anders onbetaalbaar zouden zijn.” En ook nog: “We gaan daar naartoe met een zeer kritische blik, niet het doel samenwerkingsverbanden op te zetten met Israëlische bedrijven en instellingen, wel om met de Gentse partners verder te bouwen aan een Ghent Health District.” Bracke liet haar programma aanpassen, en schrapte de vier bedrijven die aan het Israëlische leger gelinkt worden uit haar schema.”

Tom De Meester, die de kat de bel aanbond, begrijpt er niks van. “Israël is een land dat veroordeeld werd voor systematische schendingen van de mensenrechten. U staat hier helemaal geïsoleerd, zelfs uw eigen coalitiepartners steunen u niet!” Deckmyn van Vlaams Belang sneerde dat Groen nog steeds de baas is in het college en dat dat de liberalen op hun zenuwen werkt. En Anneleen Van Bossuyt van N-VA vindt dat er van het bezoek aan Israël niet meer moet gemaakt worden dan het is. Ze stelt evenwel dat de breuk in het college duidelijk is.”

Sara Matthieu van Groen en Sven Taeldeman van sp.a mochten uitleggen waarom ze de missie van Bracke niet willen goedkeuren. “Wij vinden het veiliger om voorzichtig te zijn, en dus af te zien van een deelname aan de missie, zolang er geen duidelijk kader is over hoe Gent omgaat met de Israël-problematiek. We waarderen dat schepen Bracke haar programma aanpast, en hebben respect voor de moeilijke positie waar ze in zit, maar komen tot een andere conclusie”, aldus Matthieu.

CD&V kreeg plots een sleutelpositie toebedeeld. Het hing van hen af of Bracke naar Israël mag of niet. “Er is een advies gekomen van onder meer de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking”, aldus Stijn De Roo. “Voor ons moest die reis voldoen aan de voorwaarden die zij stellen, en door haar programma aan te passen op basis van het advies van het STANZ, voldoet schepen Bracke wel degelijk aan die voorwaarden. Wij steunen haar dus in haar missie.”

En dus kwam het op stemmen aan, in Gent, met het gekende resultaat. Sofie Bracke gaat in naam van het stadsbestuur naar Israël. Maar of Bracke nu trots moet zijn op haar wisselmeerderheid met Vlaams Belang valt te betwijfelen. Burgemeester Mathias De Clercq probeerde de meubelen nog te redden met: “Deze materie maakt geen deel uit van het bestuursakkoord, en dus mag elke meerderheidspartij hier een eigen mening over hebben.” Maar echt geloofwaardig kwam dat niet over, gezien iedereen weet dat het er al een week bovenarms opzit in het schepencollege. Deze beslissing zal ook implicaties hebben voor de rest van deze bestuursperiode, met 4 meerderheidspartijen. Want voortaan is niemand nog ‘moreel verplicht’ om met de meerderheid mee te stemmen. Met heikele thema’s die nog op tafel liggen, zoals de uitbreiding van de Lage Emissiezone en de sluiting van Camping Stropke om er maar een paar te noemen, kan dit stadsbestuur rare sprongen gaan maken. Wie dacht dat de komst van PVDA in de Gentse gemeenteraad niet voor een aardverschuiving zou zorgen, heeft bij deze ongelijk gekregen.