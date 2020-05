Politiek tikt Infrabel op de vingers: geld voorzien voor Spoorlijn 204 moét naar dat project gaan Sabine Van Damme

27 mei 2020

12u35 0 Gent In de kamercommissie mobiliteit is gisteren beslist dat het geld dat voorzien is voor Spoorlijn 204 in het Gentse havengebied, ook effectief daarvoor moet gebruikt worden. Verschillende parlementsleden hadden daarvoor samen een resolutie ingediend. Voormalig Infrabel-CEO Luc Lalement had immers aangegeven dat dat geld ook wel in andere projecten kon worden geïnvesteerd.

Lalemant had eind vorig jaar laten verstaan dat het voorzien geld voor Spoorlijn 204 beter kon worden gebruikt voor andere projecten, die sneller gerealiseerd kunnen worden. “Daarop gingen meteen alarmbellen af in Gent en ver daarbuiten”, doet Joris Vandenbroucke (sp.a) het verhaal. “Samen met Jan Briers (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld), Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Evita Willaert (Groen / Ecolo) hebben we een resolutie ingediend. Dat was heel breed gedragen, ook door North Sea Port en de werkgeversorganisaties. De uitleg en de goedkeuring ervan hebben slechts een kwartier geduurd. Het is nu duidelijk. Het geld dat is voorzien voor Spoorlijn 204 moet Infrabel effectief daarvoor gebruiken.”

Spoorlijn 204 is een goederenspoor in het havengebied, tussen Gent en Zelzate, dat zou worden omgevormd voor personenvervoer. “Maar met deze resolutie staat meteen de deur ook open voor meer”, zegt Vandenbroucke. “North Sea Port wil de spoorlijn namelijk doortrekken tot in de Axelse Vlakte in Nederland. De Nederlanders zien dat zitten, dat is zelfs al een motie over gestemd. Zij willen bekijken of ze tot een akkoord kunnen komen met België over een gezamenlijke financieren, een beetje zoals met de Zeesluis. De deur voor overleg staat nu ook in ons land open. Die spoorlijn zou zorgen voor een betere ontsluiting van het gehele havengebied.”

Voor de omvorming van Spoorlijn 204 zouden de studies moeten opgestart zijn, maar ook daar heeft Infrabel precies geen haast. “Er is 0,95 miljoen euro voorzien voor een haalbaarheidsstudie in de periode 2018-2023, klinkt het in het amendement. “Ondanks herhaaldelijk aandringen heeft Infrabel tot nu toe nog niks gedaan met het studiebudget. Een bestek zou begin 2020 gelanceerd worden.”