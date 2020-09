Politiecontroles in Gent: 15 bestuurders onder invloed van drugs Dylan Vermeulen

28 september 2020

17u22 22 Gent Afgelopen weekend voerde de Gentse politie controles uit in het kader van het weekend zonder alcohol. Er werden in totaal 298 bestuurders gecontroleerd. Onder hen hadden 7 bestuurders te veel gedronken, 15 testten positief voor drugs. “Dit is verontrustend”, klinkt het bij de Gentse politie.

Vrijdag

Vrijdagavond werden 124 bestuurders gecontroleerd ter hoogte van de Noorderdoorgang en de Kortrijksesteenweg. Drie bestuurders reden onder invloed van alcohol. Eén van hen blies maar liefst 2,07 promille, zo’n 10 glazen alcohol. Naast alcohol was er ook aandacht voor drugs in het verkeer. Acht bestuurders testten positief op drugs, onder hen had één bestuurder een stuurverbod.

Zaterdag

Zaterdagvoormiddag controleerde de politie 30 bestuurders in de Franklin Rooseveltlaan. Alle bestuurders bliezen “safe” en konden veilig hun reis verder zetten. In de namiddag en -avond werd er gecontroleerd in de Zeeschipstraat en de Nieuwevaart. Daarbij werden 46 voertuigen gecontroleerd, 1 bestuurder reed onder invloed van alcohol en 2 andere bestuurders testten positief op drugs.

Zondag

Zondag controleerde de politie 98 bestuurders in de Kortrijksesteenweg en de Ottergemsesteenweg. Drie bestuurders hadden een of meerdere glazen te veel op. Vijf chauffeurs testten positief op drugs. Eén chauffeur testte naast drugs ook positief op alcohol. Een andere zat onder invloed van drugs achter het stuur, hoewel hij een rijverbod had.

Wat de politie verontrust is dat maar liefst 5% van de bestuurders positief testte op drugs. Wie positief test op drugs in het verkeer, ziet zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.