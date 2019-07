Politieagent legt muurschildering in Pekelharing ten onrechte stil: “Jammer voor stad die straatkunst doorgaans omarmt” Yannick De Spiegeleir

16 juli 2019

18u23 14 Gent Een agent van het Gentse politiekorps is vorige week de mist ingegaan toen hij de voorbereidingen voor het kunstwerk ‘Pekelvosje’ stillegde in de Pekelharing. De hoogtewerker waarmee de Lokerse kunstenares Kitsune Jolene aan de slag was, bleek niet over een nummerplaat te beschikken. Maar die is volgens de wetgeving ook niet nodig. “We zullen de takelkosten vergoeden”, reageert politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Kitsune Jolene, het artiestenpseudoniem van Jolien De Waele, was vorige week drie dagen aan de slag om het ‘pekelvosje’ aan te brengen op de gevel van de woning van het architectenpaar Patrick Verdegem en Sandra Breyne toen donderdag plotseling een agent opdook in de straat.

Hij vroeg met aandrang om de werken stil te leggen omdat er geen nummerplaat aan de hoogtewerker hing waarin de kunstenares aan de slag was. “Ik bracht nochtans niemand in gevaar. Het is hier een heel rustige straat en auto’s kunnen perfect passeren”, doet De Waele haar verhaal. Protest van omstaanders en de opdrachtgevers mocht niet baten. De agent hield voet bij stuk.

Kwaad was geschied

Hij bleek echter zelf niet op de hoogte van een recente wetswijziging. Op 1 juni van dit jaar werd immers bepaald dat hoogtewerkers niet langer moeten beschikken over een nummerplaat omdat ze niet sneller gaan dan 25 kilometer per uur. Het kwaad was echter geschied, want de hoogtewerker werd getakeld en de werken stilgelegd.

Crowdfunding

Pas vandaag kon De Waele opnieuw aan de slag gaan om het Pekelvosje verder af te werken. “Normaal was het kunstwerk al klaar geweest. De extra kosten lopen op tot meer dan 1.000 euro en dat terwijl dat bedrag via een crowdfunding was ingezameld in de buurt door Patrick en Sandra.”

Het Gentse politiekorps erkent dat haar agent in de fout ging. “De wet is inderdaad gewijzigd op 1 juni. Wij zullen de takelkosten vergoeden”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De Waele hoopt dat alle kosten vergoed worden én dat politie en stad lessen trekken uit het voorval. “Van zodra het kunstwerk klaar is, zal ik ook een open brief schrijven naar het stadsbestuur van Gent. Het is jammer dat dit moet voorvallen in een stad die zich normaal erg tolerant toont voor straatkunst. Zeker omdat dit een initiatief is van de buurt.” Het incident krijgt wellicht ook nog een artistiek verlengstuk. “Als titel voor het kunstwerk dacht ik aan ‘Listen to your momma darling’. Ook omdat mijn moeder me heeft aangeraden om te beginnen schilderen”, knipoogt De Waele.