Politie zoekt bromfietser die doorreed na aanrijding met fietsster Wouter Spillebeen

29 mei 2020

15u27 6 Gent Een bromfietser die vrijdagmiddag rond 13.15 uur een fietsster aanreed op de Nieuwevaart in Gent, is doorgereden en wordt gezocht door de politie. De aangereden vrouw liep een beenbreuk op.

Verschillende getuigen zagen hoe het tot een aanrijding kwam tussen de bromfietser en de fietsster op de Nieuwevaart tussen de Wondelgembrug en de Rooigemlaan. De bromfietser reed echter verder in de richting van de Rooigemlaan. Een automobiliste probeerde de bromfiets nog bij te houden, maar ze moest stoppen aan het rode verkeerslicht en verloor hem uit het zicht.

De aangereden vrouw raakte zwaargewond, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Ze liep wel een ernstige beenbreuk op.

De bromfietser was in het zwart gekleed en had een rugzak van fitnessclub Fit-out bij zich. De politie roept getuigen of personen die meer weten over de bromfietser op om zich te melden op het telefoonnummer 09 266 61 11.