Politie wil nog meer controleren op naleven van coronamaatregelen Wouter Spillebeen

25 maart 2020

12u51 4 Gent De Gentse politie zet nog meer personeel in zodat ze nog strenger kunnen toezien op het naleven van de coronamaatregelen. Dat doen ze naar aanleiding van het feit dat er begin deze week opnieuw veel pv’s werden opgemaakt voor het niet-naleven van de regels.

Sinds het begin van deze week schreven de Gentse flikken 53 pv’s uit voor samenscholing en 42 voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast deelden ze ook 22 waarschuwingen uit voor samenscholing en zes voor niet-essentiële verplaatsingen. In totaal staat de teller voor deze week op honderd pv’s en 39 waarschuwingen.

De politie wil de controleacties nog verhogen, zeker wat controles van wagens betreft. Daarom zetten ze extra personeel in. “Het is nu belangrijker dan ooit om te controleren en de maatregelen na te leven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt en dat we gezond blijven”, duidt de politie.