Politie vindt 1 kilogram ketamine en 36.000 euro aan drugsgeld: dealer (24) riskeert 2 jaar cel Dylan Vermeulen

28 september 2020

10u07 2 Gent Maandag moest een 24-jarige Gentenaar zich verantwoorden voor het bezitten en verkopen van ketamine. Hij werd op heterdaad betrapt met een grote hoeveelheid ketamine en 450 euro die hij verdiende uit de verkoop. Bij een huiszoeking werd bijkomend één kilogram ketamine en 36.000 euro gevonden.

De politie werd in juni 2020 opgeroepen wegens geluidsoverlast. De beklaagde en zijn vrienden waren het te bont aan het maken in een garagebox, waarna de buren de politie verwittigden. Bij aankomst aan de garagebox bleek de situatie extremer dan verwacht. De politie trof een grote hoeveelheid ketamine aan en een bedrag van 450 euro die afkomstig was uit de verkoop van de drugs.

Huiszoeking levert veel op

Bij de huiszoeking die volgde, trof de politie één kilogram ketamine aan waarvan de minimale straatwaarde 247.000 is. Volgens de beklaagde zou deze verkocht worden. Dit lucratief zaakje was al even aan de gang, want de politie trof ook een totaal van 36.000 euro aan. De beklaagde wilde niet kwijt hoe lang hij al drugs verkocht en hoeveel hij daaraan verdiend had. Ook werden verschillende vreemde valuta’s teruggevonden, waaronder geld uit Albanië en Bulgarije.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de beklaagde veroordeeld werd voor verkoop en bezit van drugs. Hij werd reeds 2 keer veroordeeld en begeleid om zijn drugsgebruik onder controle te houden. Volgens de procureur heeft dit niets uitgehaald gezien de beklaagde enkel maar meer is beginnen verkopen en het professioneler is beginnen aanpakken. Zo stond hij in contact met potentiële kopers via de app Wickr, een app waarbij je versleutelde berichten naar elkaar kan sturen.

Beklaagde wil niets zeggen

De beklaagde weigerde iets te lossen over zijn leverancier of over zijn klanten. Volgens de rechter komt de beklaagde niet met een goed rapport voor hem staan: “Zo kunnen we het netwerk moeilijk traceren. Je helpt ons eigenlijk geen stap verder”. De beklaagde verklaarde dat hij schrik had dat zijn leverancier hem zou opzoeken en daarom liever zwijgt.

De beklaagde zag wel in dat een opname voor zijn drugsgebruik noodzakelijk is.

De procureur vorderde een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 8000 euro. De uitspraak volgt op 12 oktober.