Politie: “Verstandhouding met Rozebroeken is zeer goed” Sam Ooghe

10 juli 2019

16u52 0 Gent Bij de Gentse politie werd de anonieme getuigenis van de Rozebroeken-medewerker met enige verbazing gelezen. “De verstandhouding met de directie is net zeer goed.”

Te beginnen met de cijfers: in 2019 noteert de politie drie registraties voor aanranding van de eerbaarheid in Rozebroeken. ‘Maar’ drie, want volgens de anonieme medewerker is dat cijfer slechts een fractie van de werkelijke incidenten, onder meer door de zwijgcultuur die er zou heersen. “Maar wij hebben wel een zeer goede verstandhouding met Rozebroeken”, klinkt het bij de wijkcommissaris. “Door de samenwerking met de directie en de camerabeelden die ze ons verschaffen, hebben we al verschillende verdachten kunnen identificeren en oppakken. Als er van onze kant vraag is naar camerabeelden, krijgen we die bijna meteen.”

“Dat er 'maar’ drie registraties zijn, wil niet zeggen dat wij de problematiek niet serieus nemen of de impact op slachtoffers willen minimaliseren”, klinkt het verder bij de politie. “Integendeel. Wie het slachtoffer is van seksueel geweld, kan altijd terecht bij het ZSG (Zorgcentrum na Seksueel Geweld). Daar is een dokter, psychologische ondersteuning, en kan je klacht indienen bij onze speciaal opgeleide zedeninspecteurs.”