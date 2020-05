Politie verspreidt beelden van en vraagt jouw hulp bij gewelddadige overval Wouter Spillebeen

28 mei 2020

12u45 0 Gent De federale politie en het opsporingsprogramma Faroek op VTM verspreiden een opsporingsbericht naar aanleiding van een gewelddadige overval in Gent. Twee daders sloegen een jongeman bewusteloos en gingen er met zijn gsm vandoor.

De feiten dateren van 23 juni 2019. Toen wandelde een 25-jarige man rond 5 uur ’s morgens naar huis langs de Wijzemanstraat in het centrum van Gent. Hij had oortjes in en luisterde naar muziek op zijn gsm. Hij werd aangesproken door twee jongemannen, die hem vroegen naar wat hij luisterde. Ze grepen naar de gsm en gaven hun slachtoffer een harde slag in het gezicht. De jongeman verloor het bewustzijn. “Het volgende dat hij zich herinnert is dat er een groep mensen rond hem stond en dat hij met de ziekenwagen is weggebracht”, aldus de politie. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar.

Vrijdagmarkt

De vermoedelijke daders zijn gefilmd terwijl ze over de Vrijdagmarkt wandelen in de richting van de Wijzemanstraat. Die camerabeelden worden nu verspreid. De eerste verdachte is tussen 18 en 20 jaar oud en heeft een zwarte huidskleur en zwart kort haar. Hij droeg een grijze trainingsjas met een kap en een grijze jeans. De tweede verdachte heeft een blanke tot getaande huidskleur en kort donker haar dat langs de zijkanten is opgeschoren. Hij is struis gebouwd en droeg een bruine trui en een blauwe jeans met opgerolde pijpen.

Getuigen

Tot een half uur na de feiten heeft de politie de gsm kunnen traceren. Dat spoor stopt aan de Bargiekaai, dus mogelijk wonen de verdachten daar in de buurt of hebben ze de gsm daar in het water gegooid. De gsm van het slachtoffer is in elk geval niet teruggevonden.

De politie wil ook spreken met een groep die kort na de feiten te zien is op de camerabeelden van de Vrijdagmarkt. Op die beelden is te zien dat ze beginnen te lopen naar de Wijzemanstraat, dus mogelijk hebben zij de feiten zien gebeuren en de hulpdiensten verwittigd.

Wie meer weet over de brutale overval kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800 30 300 of via het online tipformulier.