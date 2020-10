Politie valt restaurant 5th Gök op Vrijdagmarkt binnen wegens uitbuiting van het personeel Dylan Vermeulen

09 oktober 2020

17u37 44 Gent Op woensdag 7 oktober zijn politie- en inspectiediensten binnengevallen in enkele restaurants en privéwoningen van een gezin dat ervan verdacht wordt haar personeel economisch uit te buiten. “Er zijn aanwijzingen dat het personeel via arbeidsvergunningen gekoppeld werd aan hun restaurants en slechts een schamele verloning kreeg”, aldus het Parket.

Restaurant 5th Gök op de Vrijdagsmarkt in Gent was een van die restaurants. Het restaurant is momenteel verzegeld. Ook werden er twee verdachten aangehouden. De sociale inspectiediensten voerden al enige tijd een onderzoek naar de tewerkstelling van Turkse koks in de restaurants van een familie te Gent.

Valse beloften

Uit verklaringen blijkt dat de verdachten in Turkije personeel aantrokken met mooie beloften. Deze kregen dan een Belgische arbeidsvergunning toegekend, gekoppeld aan het restaurant. Het systeem van arbeidsvergunningen, dat in essentie bestaat om de economie en de arbeidsmarkt te ondersteunen, werd hier gebruikt als uitbuitingsmechanisme. Er zijn aanwijzingen dat de voorwaarden niet gerespecteerd werden en de overheidsdiensten misleid werden, onder andere door het aanleveren van foutieve informatie. De werknemers kregen bovendien een zeer schamel loon.

Mensenhandel en sociale fraude

Het Arbeidsauditoraat Oost-Vlaanderen besliste wegens de ernst van het dossier om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen voor mensenhandel en sociale fraude. De onderzoeksrechter vroeg de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen om, in nauwe samenwerking met de sociale inspectiediensten, dit netwerk op te rollen.

Op 7 oktober voerde de FGP Oost-Vlaanderen vijf gelijktijdige huiszoekingen uit in Gent en controleerden de sociale inspectiediensten ook een bijkomend restaurant. Het betreffen drie restaurants die door één familie worden uitgebaat, alsook een café dat voorheen als restaurant door de familie werd uitgebaat, en enkele privéwoningen. Tijdens deze actie werden de personeelsleden verhoord over hun werkomstandigheden. Bij de huiszoekingen werden bovendien belangrijke stukken meegenomen voor verder onderzoek.

Eén familielid werd meegenomen voor verhoor en nadien voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die betrokkene onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Op donderdag 8 oktober werd een tweede familielid, de vader van de eerste verdachte, verhoord. Bij de voorleiding bij de onderzoeksrechter in Gent werd deze ook onder aanhoudingsmandaat geplaatst.