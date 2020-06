Politie treft klanten aan in café drie kwartier na verplicht sluitingsuur: “Niet iedereen drinkt zijn pint even snel leeg” Cedric Matthys Wouter Spillebeen

09 juni 2020

14u28 0 Gent De Gentse politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag het café Blue & White in Wondelgem gesloten. Rond 1.45 uur waren er nog 13 personen aanwezig in de zaak. Ze kregen allemaal een boete van 250 euro. Tijdens de lockdown was het café ook al eens clandestien geopend.

Op de eerste dag van de heropening van de horeca heeft de Gentse politie meteen moeten ingrijpen. In de Westergemstraat in Wondelgem hield café Blue & White zich niet aan de regels. Rond 1.45 uur waren er nog 13 personen aanwezig in de zaak terwijl de cafés om 1 uur moeten sluiten. Buren belden de politie en die kwam de zaak sluiten. Iedereen die aanwezig was, krijgt een boete van 250 euro. Ook namen de agenten de kassa mee. Die is overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen. Daar wordt beslist of een deel van het geld in beslag genomen wordt.

Straalbezopen

Het is niet de eerste keer dat de politie de zaak sluit. In april werd uitbater Nico Simoens al eens betrapt met tien personen in zijn café. De man liet toen in HLN weten dat het ging om vrienden die hielpen bij verbouwingen. Ook nu betwist hij zijn schuld. “Ik heb gedaan wat ik moest doen”, zegt hij. “Rond kwart voor één heb ik mijn laatste pint verkocht, maar niet iedereen drinkt zijn glas even snel leeg. Ik vroeg vriendelijk aan mijn klanten om de zaak te verlaten, maar ze bleven zitten. Iedereen was straalbezopen, ingrijpen ging niet meer. Ik sta alleen in mijn café en kan me niet weren tegen al die spierbundels.”

Op het incident in Blue & White na bleef het maandagavond rustig in Gent. “Enkel in café Sunset aan Ter Platen zagen we dat klanten te dicht bij elkaar zaten”, laat de politie weten. “We spraken de uitbater hierop aan en hij greep onmiddellijk in. We hebben de man dan ook niet geverbaliseerd.”