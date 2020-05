Politie treft druglabo aan in loods Brugse Poort Cedric Matthys Wannes Nimmegeers RL

22 mei 2020

10u33

Bron: HLN, Belga 62 UPDATE De Gentse politie is al sinds donderdagavond bezig met een grote actie in de Brugse Poort. Al urenlang rijden er politiewagens af en aan. Het parket van Oost-Vlaanderen laat intussen weten dat er een druglabo is aangetroffen, maar wenst verder niet te communiceren.

Op de Drongensesteenweg zijn momenteel tientallen politieagenten in de weer. Op een terrein met garageboxen is een druglabo ontdekt. Buurtbewoners roken donderdagavond een chemische geur, maar het is voorlopig niet duidelijk of zij de politie tipten.

Wel weten we dat naast de politie donderdagavond ook de brandweer ter plaatse kwam. De brandweermannen plaatsten ventilatoren aan de loods, maar volgens hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen, is er geen gevaar voor de buurtbewoners. “De civiele bescherming zal nu meehelpen om het labo verder te ontmantelen.”

Verdere aanpak problemen

De Brugse Poort is de jongste dagen niet uit het nieuws weg te branden. De stad Gent kondigde een grootschalige actie aan, nadat er bij opstootjes tussen drugdealers gewonden waren gevallen. Het bestuur gaf net vrijdag een persconferentie daarover.

Op de vraag om commentaar op de politie-actie gaf Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) het volgende mee: “Ik kan niet ingaan op de aard van het onderzoek en moet verwijzen naar het parket. Maar deze actie toont andermaal aan dat de politie sterk aanwezig is op het terrein, doet wat moet, en zaken die moeten opgelost worden gericht aanpakt”.