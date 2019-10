Politie stuurt vier wagens met camera’s die nummerplaten herkennen de weg op Wouter Spillebeen

11 oktober 2019

16u50 0 Gent Om efficiënter op zoek te gaan naar gestolen wagens of voertuigen die gelinkt zijn aan misdrijven, zet de Gentse politie vanaf begin 2020 vier voertuigen in die constant nummerplaten zullen controleren. De wagens zullen ook op zogenaamde gevoelige punten patrouilleren.

In de gemeenteraad van maart werd beslist dat ANPR-camera’s, die nummerplaten kunnen lezen, ingezet mogen worden voor misdaadbestrijding. De camera’s die in de stad hangen worden daar al voor gebruikt en een mobiel toestel van het overlastteam ging al actief op zoek naar gestolen nummerplaten en voertuigen. Daar komen begin volgend jaar vier wagens bij die uitgerust zijn met een slimme camera.

De flikken zullen de voertuigen op verschillende manieren inzetten. Zo zal een van de wagens op zoek gaan naar chauffeurs zonder rijbewijs of verzekering. De camera’s kunnen ook gestolen of geseinde voertuigen signaleren en twee van de wagens zullen dag en nacht patrouilleren op zogenaamde gevoelige punten. Twee van de wagens zullen volledig anoniem zijn.

Ook het stadsbestuur is enthousiast over de nieuwe voertuigen. “Hiermee zal onze politie beschikken over een krachtig middel om plegers van vluchtmisdrijven, daders van inbraken, onverzekerde voertuigen, gestolen wagens of bestuurders zonder rijbewijs op te sporen”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).