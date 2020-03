Politie patrouilleert op zoek naar samenscholers, capaciteit verdubbeld Sabine Van Damme

15u43 36 Gent Wie denkt dat de afkondigde maatregelen van de overheid maar flauwe pap zijn, en dat we toch nog lekker onze zin mogen doen, zit er naast. In groep rondhangen mag niet, en de politie controleert wel degelijk.

Onder meer op de Korenmarkt hield de politie woensdagochtend al een oogje in het zeil, en als het mooi weer is zullen ook populaire rondhangplekken als de Blaarmeersen gecontroleerd worden. Ook naar horeca en handelszaken die toch de regels zouden overtreden wordt gekeken. Dat bevestigt Dirk De Sutter van de politie. “Als mensen toch in groep rondlopen of ergens zitten, zullen de patrouilles hen daarop aanspreken, volgens de geldende regels uiteraard. De diensten zijn herschikt, zodat er gepatrouilleerd kan worden.”

Die extra patrouilles zijn sowieso ook nodig om alle leegstaande zaken in de gaten te houden. Zelfs in coronatijden zijn er immers dieven op pad. “Onze politie is maximaal op het terrein aanwezig”, bevestigt ook burgmeester Mathias De Clercq. “De capaciteit voor handhaving is verdubbeld. Er wordt gecontroleerd en indien nodig geverbaliseerd, in het belang van de gezondheid van ons allemaal. Het is belangrijk dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid neemt.”