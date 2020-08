Politie opgetogen met grotere verbodsborden aan Houtdokken: “Nu is er eindelijk geen discussie meer” Cedric Matthys

11 augustus 2020

19u32 0 Gent De Vlaamse Waterweg heeft begin deze week grote verbodsborden geplaatst aan de Houtdokken in Gent. Het water, vlakbij het Kapitein Zeppospark, is te vervuild om in te mogen zwemmen, maar daar trekken heel wat Gentenaars zich niks van aan. De stad vroeg al lang om extra signalisatie.

“Qua wildzwemmerij heeft Gent zich zondag van zijn slechtste kant laten zien.” Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie, is nog steeds niet te spreken over het gedrag van de wildzwemmers afgelopen weekend. Vooral in het Kapitein Zeppospark aan de Houtdokken moesten de inspecteurs vaak tussenbeiden komen. Zwemmen is er officieel verboden omdat er vervuild slib ligt op de bodem van het dok. Toch hielden tientallen mensen zich niet aan de regels. “Verschillende personen toonden sterk uitdagend gedrag", laat De Sutter weten. “Er waren geen rellen, maar heel wat zwemmers weigerden uit het water te komen.” Pas nadat de Gentse brandweer een boot heeft laten aanrukken, konden agenten vanop het water zwemmers aanmanen het water te verlaten. Sommigen onder hen kregen GAS-boetes. Die kunnen oplopen tot 350 euro. (lees verder onder de foto)

Grotere borden

Na het onrustige weekend plaatste de Vlaamse Waterweg, die het water in de Houtdokken beheert, in het begin van de weekend extra signalisatie geplaatst. Met verbodsborden, waar amper valt naast te kijken, worden de zonnekloppers nogmaals verwittigd dat zwemmen niet mag .“We zijn tevreden dat de borden er eindelijk zijn”, laat De Sutter weten. “De oude borden waren te klein en ook de slogans die met verf op de grond waren gespoten, hielden de zwemmers niet tegen. We zijn tevreden dat er nu eindelijk geen discussie meer kan zijn.”

Of de nieuwe borden effectief vruchten afwerpen, is tot slot erg twijfelachtig. Een kleine steekproef leerde ons dat er dinsdagavond rond 19.00 uur alweer een tiental zwemmers in het water zaten. Wat baten kaars en bril, als den uil niet ziene wil...