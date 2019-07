Politie opent vuur op vluchtende inbrekers: Daders probeerden via gat in kelder juwelier te beroven Jeffrey Dujardin OSG

02 juli 2019

09u47 130 Gent Aan het Gentse Rabot heeft dinsdagochtend iets na 5 uur een schietpartij plaatsgevonden. Inbrekers probeerden om via de kelder van café Bentos een aanpalende juwelierszaak te bereiken. Dat faalde. Het alarm ging af en ze namen de vlucht. De politie opende het vuur op het vluchtend voertuig, dat even verderop botste tegen een wagen. Drie personen werden aangehouden. “Twee uur lang hebben ze zitten kappen in mijn muur”, zegt de uitbater van café Bentos.

De feiten vonden plaats in de buurt van de Filips Van Cleeflaan, het straatje dat parallel loopt met de Opgeëistenlaan achter het nieuw gerechtsgebouw. De Filips Van Cleeflaan is al de volledige voormiddag deels afgesloten. Rond 3 uur ‘s nachts moeten de inbrekers toegekomen zijn aan het café Bentos op de hoek van de Van Cleeflaan en de Wondelgemstraat. Via een klein raampje van het vrouwentoilet braken ze binnen in het café om zo tot bij de kelder te geraken. Ze hadden een waar Hollywood-scenario in hun hoofd: de juwelier in het aanpalend gebouw bestelen via een gat in de kelder. Het bleek een verhaal zonder ‘happy end’ te worden voor hen.

2 uur beitelen

De uitbater van het café Bentos was geschrokken toen hij ‘s ochtends opgebeld werd door de politie. “Mijn café is nog maar zeven maanden open en ik heb dit al voor. Ongelofelijk.” De daders beitelden een gat in de muur van zijn kelder om zo tot bij de juwelier te geraken. “Ze zijn twee uur lang bezig geweest met kappen.” Waarschijnlijk is door de trillingen het alarm bij de juwelier in werking getreden, waardoor de daders gevlucht zijn met hun witte bestelwagen.

De politie was snel ter plaatse. Volgens het parket hebben politieagenten het vuur geopend op het vluchtende voertuig. De wagen crashte een vijftig meter verderop ter hoogte van het kruispunt met de Drietorekensstraat aan de achterzijde van een appartementsblok. Eén of meerdere inzittenden vluchtten hierna te voet verder. In de buurt werd daarbij ook onderzoek gevoerd, zo werd er in de Drietorekensstraat en de JozefII-straat kledij gevonden, dat verstopt zat achter een scooter. Ook in de andere richting werd sporenonderzoek gedaan. Ook een bouwwerf tussen de Van Cleeflaan en de Opgeëistenlaan werd doorzocht door het labo, dat spoor werd gevolgd tot aan de overkant van de Opgeëistenlaan. Vermoedelijk waren dit twee vluchtroutes van de daders.

Het parket is momenteel karig met informatie. “We wachten de objectieve elementen van het sporenonderzoek af”, klinkt het. “Dat wordt gevoerd door het labo, een wapendeskundige en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie.” De vluchtwagen blijkt een bedrijfsvoertuig te zijn van een bedrijf uit Burst (Erpe-Mere). De eigenaar was enorm geschrokken van de feiten, “Ik had de wagen uitgeleend aan een Roemeense onderaannemer omdat diens werkkrachten niet over eigen vervoer beschikten”, zegt hij. “Ik heb geen enkel idee of de Roemenen verantwoordelijk zijn voor de feiten of dat de wagen die onder hun toezicht stond, werd gestolen.”

Om 5:19 wakker geschrokken door lopende voetstappen, geschreeuw, geweerschoten. Vanuit het raam (2e verdiep) een man zien vluchten en naar de politie op straat geroepen wat we zagen. #gent #rabot

