Politie onderschept 37 ton cocaïne in Gentse haven, en neemt ook nog eens 2,7 miljoen euro cash en 20 kilo goud in beslag Wouter Spillebeen

14 juli 2020

15u59 246 Gent In de Gentse haven hebben de politie en de Douane Opsporingen Gent vorige week een drugstransport onderschept waarbij 37 kilogram cocaïne verborgen zat in een steenkoollading van een schip. Dat meldt de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. Bij verschillende huiszoekingen werd voor meer dan 2,7 miljoen euro aan cash en goud in beslag genomen. “Of dat betekent dat de drugsbendes van Antwerpen naar Gent komen, valt nog te bezien.”



Het schip vervoerde vorige week maandag een lading steenkool vanuit Colombia naar de Gentse haven. "In het verleden werden er al drugs ontdekt bij dergelijke transporten", zegt de federale politie, die besloot om het schip te controleren in samenwerking met de Douane Opsporingen Gent en de Scheepvaartpolitie. "Het schip had vijf grote ruimen, gevuld met steenkool. Bij het leegmaken van één van de ruimen werd er een zwarte tas aangetroffen, met daarin ongeveer 37 kg cocaïne, die hermetisch verpakt was. De straatwaarde hiervan bedraagt zo'n 2,6 miljoen euro.” Terwijl de politie ter plaatse bezig was, kwam een wagen met drie mannen toe. “Zij waren voorzien van het nodige materiaal om toegang te krijgen tot het schip en te zoeken in de kolenlading”, aldus de politie. Daarvoor hadden ze helmen en fluohesjes mee met de vermelding 'North Sea Port', de naam van de Gentse fusiehaven.

Het gaat om twee Belgen van 36 en 37 jaar en een 26-jarige Albanees. "Op bevel van de onderzoeksrechter te Gent volgden er nog bijkomende huiszoekingen, onder meer in Zele en Antwerpen. In Zele werd een vierde verdachte, een 47-jarige Belg die eigenaar is van de wagen, opgepakt. In Antwerpen waren twee Albanezen van 26 en 30 jaar aanwezig in het appartement. Hier werd een geladen pistool, een grote hoeveelheid cash geld (ongeveer 1,7 miljoen euro) en 20 kg in goudstaven gevonden, alsook nog ander waardevol materiaal", meldt de federale politie.

Goud

De onderzoeksrechter liet de zes verdachten voorleiden en stelde vijf van hen onder aanhoudingsmandaat. De eigenaar van de wagen mocht beschikken. Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport loopt verder, stelt de politie. “In het verleden hebben we al drugsvangsten gehad die groter waren, maar het feit dat we in deze zaak ook een grote hoeveelheid geld gevonden hebben en dat we arrestaties hebben verricht, is van groot belang”, aldus hoofdcommissaris van de Federale Gerechtelijke Politie Patrick Willocx.

Niet alleen 1,7 miljoen euro in cash geld is in beslag genomen, maar ook twintig kilogram goud, ter waarde van ongeveer een miljoen. Dat noemt Willocx zeldzaam. “Het gebeurt niet vaak dat we goud vinden, ondanks dat het voor een drugsbende misschien makkelijker te vervoeren is. Het is zeker opmerkelijk.”

Vorig jaar werd in de Gentse haven nog 1,5 ton cocaïne gevonden tussen dozen fruitsap en het jaar ervoor twee ton cocaïne tussen een lading tegels. Of dat betekent dat de drugshandel zich stilaan van de Antwerpse haven naar de Gentse verplaatst, is volgens Willockx nog een vraagteken. “Dat valt nog te bekijken”, zegt hij. “Het is mogelijk dat de bendes nu bijvoorbeeld op verschillende havens inzetten. In elk geval is het een goed signaal om te tonen dat we ook hier strenge controles uitvoeren.”