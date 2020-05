Politie neemt stoepborden handelaars Nederkouter in beslag: “Spijtig dat de stad zo repressief te werk gaat” Cedric Matthys Wouter Spillebeen

16 mei 2020

17u18 58 Gent De politie heeft vrijdag samen met de stadsdiensten op verschillende plaatsen in Gent stoepborden in beslag genomen. Volgens schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD) waren de regels meer dan duidelijk. A l klinkt op de Nederkouter een ander geluid.

“Ook de handelaars moeten burgerzin tonen.” Na een week sensibiliseren was Sofie Bracke (Open VLD) het beu. Overal in de stad liet de schepen van Economie vrijdag stoepborden en andere blikvangers weghalen. Het materiaal belandde in een bestelwagen en kan opnieuw opgehaald worden in de Proeftuinstraat. “Maandag stuurden we een mail naar iedereen die een vergunning heeft om het openbaar domein in te nemen”, legt Bracke uit. “Volgens het laatste ministerieel besluit is het verboden om nog langer ‘blikvangers’ op het voetpad te zetten. Op die manier vermijden we dat mensen te dicht op elkaar staan. Onze stewards gingen de voorbije week langs bij heel wat winkels om die boodschap over te brengen. De spelregels zijn al de hele week duidelijk. Op een bepaald moment moet je dan optreden. Deze keer kunnen de handelaars de borden nog gratis ophalen, maar vanaf nu schrijven we boetes uit.” (lees verder onder de foto)

Misnoegde reacties

Ondanks de straffe taal laten de handelaars in de Nederkouter een heel ander verhaal horen. Zo zeggen Charming Kerkhof (29) en Elise Everaet (26), uitbaters van ontbijtbar Stek, de stewards nooit gezien te hebben. De vriendinnen vielen dan ook totaal uit de lucht toen vrijdag hun bord in beslag werd genomen. “Rond 10.30 uur stond er plots een man foto’s te nemen", vertelt Kerkhof. “Ik snelde naar buiten en vroeg wat er aan de hand was. ‘U weet toch dat stoepborden verboden zijn sinds de coronacrisis’, zei hij. Stomverbaasd stelde ik voor om het bord weg te halen, maar er viel geen speld tussen te krijgen. De man was erg nors en liet ons verstaan dat de boete nog zou volgen. De plant die voor het raam staat -en trouwens groter is dan het bord- mocht dan weer wel blijven staan. Begrijpe wie begrijpen kan.”

Ook Ewout Vanmassenhove (27) reageert misnoegd. De jonge Gentenaar baat samen met zijn zus Anse (25) havermoutbar Oats Day Long uit. “Het geen gemakkelijke tijden voor ons”, zegt hij. “Zelfs al stond het bord voor onze deur, dan nog kwamen mensen binnen en vroegen ze of onze zaak wel open was. Ik schrik er dan ook van dat de stad zo repressief te werk gaat. De maatregel an sich wil ik nog verstaan. Er zijn regels en daar moeten we ons aan houden. Het gaat me echter om de manier waarop. Plots staan hier twee mensen van de stad en een agent voor de deur. Zonder me vooraf een brief te sturen, nemen ze mijn eigendom in beslag terwijl ik er sta op te kijken. Dat kan toch niet?”