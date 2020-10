Politie neemt 57.044 ampullen lachgas in beslag in nachtwinkel, wet tegen verkoop aan minderjarigen ligt klaar Sabine Van Damme Cedric Matthys

02 oktober 2020

11u22 0 Gent Het Team GO van de politie Gent heeft een grote partij lachgas in beslag genomen in een nachtwinkel. Het gaat om 57.044 slagroomampullen en 266 grote flessen. Burgemeester Mathias De Clercq wijst op de gevaren van lachgas, en werkte al samen met politie en parket een regeling uit waardoor het goedje in beslag genomen kan worden. Federaal ligt er een wet klaar die de verkoop van lachgas aan minderjarigen wil verbieden. De Clercq riep tijdens de gemeenteraad de parlementairen op om die wet zeker te stemmen.

In totaal trof de politie meer dan 57.044 slagroomampullen en 266 grote flessen lachgas of distikstofoxide aan. In totaal gaat het om ongeveer 1.200 liter/kilo lachgas. De gaspatronen kan je gewoon in de supermarkt kopen, want officieel dienen die om druk te zetten op slagroomspuiten. Maar als je zo’n patroon laat leeglopen in een ballon en dan het gas inademt, of erger nog, rechtstreeks uit de ampul snuift, dan veroorzaakt dat een roes. Het is een populaire drug bij jongeren geworden. Maar het is zeker niet zonder gevaar.

Hersenschade

“Het inhaleren van lachgas is gevaarlijk”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Wie lachgas inhaleert kan bevroren longen, zuurstoftekort en zelfs hersenschade oplopen. Mensen moeten zich er zeer van bewust zijn dat lachgas inhaleren zeer ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.”

Verbodsborden

Daarom heeft de burgemeester samen met politie en parket voor de zomer al een nieuwe aanpak van lachgas uitgewerkt. De politie kan hierdoor nu lachgaspatronen en cilinders, ballonnen en ander toebehoren bestuurlijk in beslag nemen en laten vernietigen. Reden: het brengt de lichamelijke integriteit in gevaar is. Eerder al werd het oneigenlijk gebruik en de verkoop van lachgascapsules opgenomen in het politiereglement zodat de politie hiervoor GAS-boetes kan uitschrijven. Ook in het nieuwe drugsbeleidsplan van de stad gaat er extra aandacht naar het gebruik van lachgas. De stad plant preventieve campagnes om op de gevaren te wijzen. Op plaatsen waar veel jongeren komen, zoals de Blaarmeersen, staan al verbodsborden die het gebruik van lachgasampullen verbieden. Zonder succes, want onder meer rond de Watersportbaan zie je soms hoopjes van de zilveren ampullen liggen.

Federaal ligt nu een wet op tafel, die ervoor zou zorgen dat de verkoop van lachgas aan minderjarigen verboden wordt. Burgemeester De Clercq riep tijdens de gemeenteraad de parlementairen al op om die wet zeker te stemmen.