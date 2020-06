Politie moet café sluiten dat om 3 uur nog geopend was Wouter Spillebeen

14 juni 2020

10u18 80 Gent In Gent heeft de politie afgelopen nacht de deuren van een café Light Club moeten sluiten omdat er om 3 uur nog steeds feestvierders aanwezig waren. Verder verliepen de avond en nacht zonder problemen.

In het café in de Wondelgemstraat waren in de nacht van zaterdag op zondag om 3.40 uur nog een twintigtal klanten aanwezig toen de politie binnenviel. Omdat de zaak door de geldende coronamaatregelen eigenlijk al om 1 uur de deuren moest sluiten, heeft de politie de zaak op vraag van het parket gesloten. Er is een pv opgesteld en de dancing blijft voorlopig gerechtelijk gesloten en verzegeld. De uitbater gaf namelijk niet de indruk dat ze de maatregelen in het vervolg wel zouden naleven.

Daarnaast moest de politie de hele nacht niet ingrijpen, ondanks dat het goede weer uitnodigde om buiten te komen. Er werden geen andere coronagerelateerde pv’s opgesteld. Er kwamen wel enkele klachten van nachtlawaai, maar die bleken niet terecht te zijn. “Het ging over mensen die na middernacht nog op een terras zaten. Daar hebben we enkel sensibiliserend opgetreden”, aldus de lokale politie. “Mensen zijn het blijkbaar niet meer gewoon dat de cafés open zijn.”