Politie moet beduidend meer optreden in verlengd paasweekend Wouter Spillebeen

12 april 2020

17u14 19 Gent In het centrum van Gent was de paaszondag op het eerste zicht vrij rustig, ook al moest de politie uiteindelijk veel pv’s uitdelen. Heel wat Gentenaars kwamen toch even uit hun kot om een ijsje te eten of om van het goede weer te genieten.

Zoals de Gentse politie al aankondigde, zijn er ook tijdens het paasweekend heel wat controles op de naleving van de coronamaatregelen in het centrum van Gent. Het goede weer brengt wel mensen op de been, maar op het eerste zicht leken de meesten zich aan de maatregelen te houden. Op de Korenmarkt respecteert iedereen die aanschuift voor een ijsje de afstand van anderhalve meter en zelfs op de Graslei is er bijna geen volk.

Sommige wandelaars rusten wel even uit op bankjes, wat volgens de coronamaatregelen niet mag. De politie wijst hen wel op de regels en de risico’s, maar houdt het in de meeste gevallen daarbij. Uit de cijfers van het aantal coronaboetes, blijkt uiteindelijk wel dat de politie beduidend meer moest ingrijpen dan de vorige weekends.