Politie met getrokken wapens haalt nietsvermoedende reizigers uit trein: “Ik moest mijn handen in de lucht houden” Cedric Matthys

14 oktober 2019

11u14 14 Gent Reizigers die gisteren op de IC 1544 van Brussel naar Brugge zaten, zullen dat ritje niet snel vergeten. Toen ze rond 23.40 uur aankwamen, moesten ze een voor een afstappen. “Ik moest mijn handen in de lucht houden”, aldus een van de reizigers.

“De agenten hadden grote wapens bij en waren verbaal agressief”, zegt ooggetuige Olivier Goessens. “Ik liep -onbewust- met mijn handen in de zakken van de trein, maar ze riepen dat ik mijn handen in de lucht moest houden. Eens we van de trein waren, moesten we zo snel mogelijk het perron verlaten. Een meisje, die wat te lang treuzelde, werd richting de roltrap geduwd. Erg intimiderend allemaal. Het leek alsof ik in een Amerikaanse film beland was.”

Probleem met deuren

“Toen de trein stopte in Gent-Sint-Pieters”, vult een anonieme bron aan, “bleven we abnormaal lang staan. De trein had al wat vertraging en ik was onderweg naar Brugge. Eerst riep de conducteur op een rustige toon om dat er een probleem was met de deuren. Hij zou alle deuren apart moeten openmaken. Vijf minuten later kregen we echter te horen dat we allemaal vooraan moesten afstappen. Aan zijn stem hoorden we dat de conducteur duidelijk van zijn melk was. Ik had daarenboven op dat moment al agenten zien lopen op het perron. Ik was er niet erg gerust in. Na afloop heb ik naar mijn vrouw gebeld om mij te komen halen in Gent. De eerste weken stap ik niet meer op een trein.”

Gebrekkige communicatie

“Wat me het meeste stoort”, zegt Olivier Goessens tot slot, “is dat er helemaal niet met ons gecommuniceerd is. Deze ervaring was erg choquerend voor mij en heel wat andere reizigers. Er was niemand van de NMBS of de politie die ons meer info kon of wou geven. Wat het ook geweest is, de agenten hebben overdreven opgetreden.” Het parket en de NMBS willen voorlopig nog niet reageren. Bij de lokale politie van Gent horen we dat er “politioneel goed en adequaat gehandeld is”.

